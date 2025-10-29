Kış aylarında egzersiz motivasyonunu korumanın yolları

Kış aylarında azalan güneş ışığı, soğuk hava ve yorgunluk hissi spor motivasyonunu azaltabilir. Ancak bu dönemde egzersiz yapmak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı korumak için çok önemlidir.

Motivasyonu korumak için öncelikle hedeflerini sadeleştir. Kısa ama düzenli egzersizler, uzun aralıklı yoğun antrenmanlardan daha sürdürülebilirdir. Evde yapılabilecek mini rutinler oluşturmak, "başlamak" eşiğini kolaylaştırır.

Yeni bir müzik listesi, egzersiz partneri ya da günlük tutma alışkanlığı da motivasyonu artıran güçlü detaylardır. Ayrıca, sporu sadece fiziksel değil, ruhsal bir yenilenme zamanı olarak görmeye çalış.

Kışın hareket etmeye devam etmek, enerjini korumanın ve mevsim yorgunluğuna karşı direnmenin en doğal yoludur. ☀️💪

