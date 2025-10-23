Kışın bağışıklığı destekleyen beslenme alışkanlıkları

Kış aylarında artan soğuklar ve kapalı alanlarda geçirilen uzun saatler, bağışıklık sistemini zorlayabilir. Ancak doğru beslenme alışkanlıklarıyla bu dönemi hastalanmadan, enerjik bir şekilde geçirebilirsin.

Bağışıklığı güçlendirmek için renkli, doğal ve dengeli bir tabak oluşturmak çok önemlidir.

C vitamini yönünden zengin meyve ve sebzeler (portakal, kivi, brokoli), çinko içeren besinler (kabak çekirdeği, badem) ve probiyotik kaynakları (yoğurt, kefir) bağışıklık duvarını güçlendirir.

Ayrıca, kışın azalan güneş ışığı nedeniyle D vitamini takviyesi almak da önemlidir.

Rafine şeker ve işlenmiş gıdaları azaltmak, vücudun doğal savunmasını destekler.

Unutma, sağlıklı bir bağışıklık sistemi mutfakta başlar.

Her lokmada bedenini besle, enerjini koru ve kışı güçlü geçir!

👉🏼"DOĞANIN RİTMİNE UYUM SAĞLIYOR MUSUN?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...