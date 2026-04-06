Pelvic tilt hareketi nedir? Ne işe yarar, nasıl yapılır?

Pelvic tilt nedir?
Pelvic tilt (pelvik eğim), pelvisin kontrollü şekilde öne ve arkaya hareket ettirilmesini içeren basit ama etkili bir egzersizdir. Özellikle bel boşluğunu dengelemeye yardımcı olur ve core kaslarını aktif hale getirir.
Bu egzersiz, duruş bozuklukları yaşayanlar, uzun süre oturanlar ve bel ağrısı çekenler için oldukça faydalıdır.
Pelvic tilt nasıl yapılır?
Sırt üstü uzan, dizlerini bük ve ayaklarını yere yerleştir.
Kollarını yanlara rahatça bırak.
Nefes verirken belini yere doğru bastır ve karın kaslarını sık.
Pelvisini hafifçe yukarı doğru eğ.
Bu pozisyonda 3–5 saniye kal.
Gevşeyerek başlangıç pozisyonuna dön.
🔁 10–12 tekrar şeklinde uygulayabilirsin.
pelvic tilt hareketinin faydaları
Bel ağrısını azaltmaya yardımcı olur
Core (karın ve bel) kaslarını güçlendirir
Duruş bozukluklarını düzeltmeye destek olur
Omurga stabilitesini artırır
Özellikle lordoz problemini dengelemeye yardımcı olur
Kimler yapmalı?
Masa başı çalışanlar
Bel ağrısı yaşayanlar
Postür (duruş) problemi olanlar
Egzersize yeni başlayanlar
Ne zaman yapılmalı?
Sabah uyanınca
Uzun süre oturduktan sonra
Spor öncesi ısınma olarak
Spor sonrası esneme rutini içinde
Pelvic tilt, basit görünmesine rağmen oldukça etkili bir egzersizdir. Düzenli uygulandığında hem bel sağlığını korur hem de daha güçlü ve dengeli bir core yapısı oluşturur.
