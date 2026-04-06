Pelvic tilt hareketi nedir? Ne işe yarar, nasıl yapılır?

Pelvic tilt nedir?

Pelvic tilt (pelvik eğim), pelvisin kontrollü şekilde öne ve arkaya hareket ettirilmesini içeren basit ama etkili bir egzersizdir. Özellikle bel boşluğunu dengelemeye yardımcı olur ve core kaslarını aktif hale getirir.

Bu egzersiz, duruş bozuklukları yaşayanlar, uzun süre oturanlar ve bel ağrısı çekenler için oldukça faydalıdır.

Pelvic tilt nasıl yapılır?



Sırt üstü uzan, dizlerini bük ve ayaklarını yere yerleştir.

Kollarını yanlara rahatça bırak.

Nefes verirken belini yere doğru bastır ve karın kaslarını sık.

Pelvisini hafifçe yukarı doğru eğ.

Bu pozisyonda 3–5 saniye kal.

Gevşeyerek başlangıç pozisyonuna dön.

🔁 10–12 tekrar şeklinde uygulayabilirsin.

pelvic tilt hareketinin faydaları

Bel ağrısını azaltmaya yardımcı olur

Core (karın ve bel) kaslarını güçlendirir

Duruş bozukluklarını düzeltmeye destek olur

Omurga stabilitesini artırır

Özellikle lordoz problemini dengelemeye yardımcı olur



Kimler yapmalı?



Masa başı çalışanlar

Bel ağrısı yaşayanlar

Postür (duruş) problemi olanlar

Egzersize yeni başlayanlar



Ne zaman yapılmalı?



Sabah uyanınca

Uzun süre oturduktan sonra

Spor öncesi ısınma olarak

Spor sonrası esneme rutini içinde



Pelvic tilt, basit görünmesine rağmen oldukça etkili bir egzersizdir. Düzenli uygulandığında hem bel sağlığını korur hem de daha güçlü ve dengeli bir core yapısı oluşturur.

