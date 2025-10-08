Sabahları 10 dakikalık hareketle hormon dengeni yeniden kur

Vücudun her sabah "yeniden başlamak" için bir denge arar. Ancak hareketsiz şekilde güne başlamak, kortizol (stres hormonu) seviyelerini yükseltirken serotonin ve dopamini baskılar.

Sadece 10 dakikalık sabah hareketleriyle bu dengeyi değiştirebilirsin.

✅ Sabah hareketlerinin hormonlara etkisi:

Dopamin: Motivasyonu ve odaklanmayı artırır.

Serotonin: Ruh halini dengeler, stresi azaltır.

Kortizol: Gün içinde daha kontrollü şekilde salınır.

Endorfin: Güne pozitif bir başlangıç sağlar.

Basit esnemeler, derin nefes egzersizleri ve birkaç tempolu hareket bile hormonal sistemin yeniden dengeye gelmesine yardımcı olur.

Kahveden önce 10 dakika hareket günün kimyasını değiştirir.

