Uyku düzeni yağ yakımını nasıl etkiler?

Sağlıklı bir yaşam ve fit bir vücut söz konusu olduğunda çoğu kişi beslenme ve egzersize odaklanır. Ancak genellikle göz ardı edilen bir faktör vardır: uyku. Oysa uyku düzeni, yağ yakım sürecinin en önemli parçalarından biridir.
Uyku ve metabolizma ilişkisi
Uyku sırasında vücut kendini onarır, hormon dengesi sağlanır ve metabolizma düzenlenir. Yetersiz uyku, bu süreci bozarak yağ yakımını yavaşlatabilir.
Özellikle geceleri salgılanan büyüme hormonu (GH), yağ yakımını destekler. Kalitesiz uyku bu hormonun salgılanmasını azaltır.
Açlık ve tokluk hormonları etkilenir
Az uyuduğunda vücudunda iki önemli hormon dengesizleşir:
Ghrelin (açlık hormonu) artar
Leptin (tokluk hormonu) azalır
Bu da daha fazla yemek yeme isteğine ve özellikle karbonhidratlı gıdalara yönelmeye neden olur.
İnsülin direnci riski artar
Yetersiz uyku, vücudun insüline verdiği yanıtı zayıflatabilir. Bu durum yağ depolanmasını artırır ve kilo vermeyi zorlaştırır.
Gece geç saatlerde yeme alışkanlığı
Düzensiz uyku, gece atıştırmalarını artırır. Bu da günlük kalori alımının fark edilmeden yükselmesine neden olur.
Kortizol seviyesi yükselir
Uykusuzluk, stres hormonu olan kortizolün artmasına yol açar. Yüksek kortizol ise özellikle karın bölgesinde yağlanmayı tetikler.
Daha iyi yağ yakımı için uyku önerileri
Her gün aynı saatlerde uyuyup uyanmaya çalış
Yatmadan önce ekran kullanımını azalt
Akşam saatlerinde kafein tüketiminden kaçın
Uyku ortamını karanlık ve serin tut
Hafif akşam yemekleri tercih et
