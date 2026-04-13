Uyku düzeni yağ yakımını nasıl etkiler?

Sağlıklı bir yaşam ve fit bir vücut söz konusu olduğunda çoğu kişi beslenme ve egzersize odaklanır. Ancak genellikle göz ardı edilen bir faktör vardır: uyku. Oysa uyku düzeni, yağ yakım sürecinin en önemli parçalarından biridir.

Uyku ve metabolizma ilişkisi

Uyku sırasında vücut kendini onarır, hormon dengesi sağlanır ve metabolizma düzenlenir. Yetersiz uyku, bu süreci bozarak yağ yakımını yavaşlatabilir.

Özellikle geceleri salgılanan büyüme hormonu (GH), yağ yakımını destekler. Kalitesiz uyku bu hormonun salgılanmasını azaltır.

Açlık ve tokluk hormonları etkilenir

Az uyuduğunda vücudunda iki önemli hormon dengesizleşir:

Ghrelin (açlık hormonu) artar

Leptin (tokluk hormonu) azalır

Bu da daha fazla yemek yeme isteğine ve özellikle karbonhidratlı gıdalara yönelmeye neden olur.

İnsülin direnci riski artar

Yetersiz uyku, vücudun insüline verdiği yanıtı zayıflatabilir. Bu durum yağ depolanmasını artırır ve kilo vermeyi zorlaştırır.

Gece geç saatlerde yeme alışkanlığı

Düzensiz uyku, gece atıştırmalarını artırır. Bu da günlük kalori alımının fark edilmeden yükselmesine neden olur.

Kortizol seviyesi yükselir

Uykusuzluk, stres hormonu olan kortizolün artmasına yol açar. Yüksek kortizol ise özellikle karın bölgesinde yağlanmayı tetikler.

Daha iyi yağ yakımı için uyku önerileri



Her gün aynı saatlerde uyuyup uyanmaya çalış

Yatmadan önce ekran kullanımını azalt

Akşam saatlerinde kafein tüketiminden kaçın

Uyku ortamını karanlık ve serin tut

Hafif akşam yemekleri tercih et



"GÜNÜN EN VERİMLİ ANTRENMAN SAATİ NEDİR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...