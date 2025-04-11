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Ekipmansız yapabileceğiniz 5 etkili hareket

Ekipmansız, yani vücut ağırlığıyla yapabileceğiniz egzersizler hem pratik hem de oldukça etkili olabilir. İşte herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymadan yapabileceğiniz 10 etkili hareket:

Evde Yapılacak Hareketler Haberleri 11 Nisan 2025 09:23 Güncellenme: 11 Nisan 2025 Cuma 09:23
Ekipmansız yapabileceğiniz 5 etkili hareket

🔥 1. Squat (Çömelme)
Hedef: Bacaklar, kalça

Nasıl yapılır: Ayaklar omuz genişliğinde açık, sırt dik, dizleri bükerek çömelin ve tekrar yukarı kalkın.

💪 2. Push-up (Şınav)
Hedef: Göğüs, kollar, omuzlar

Nasıl yapılır: Yüzüstü pozisyonda eller omuz hizasında, vücudu düz tutarak dirsekleri büküp göğsü yere yaklaştırın, sonra yukarı itin.

🦵 3. Lunge (Hamle)
Hedef: Kalça, uyluk, diz stabilitesi

Nasıl yapılır: Bir ayağınızı öne atarak dizlerinizi 90 derece bükün, ardından başlangıç pozisyonuna dönün.

🧱 4. Plank
Hedef: Karın kasları, core bölgesi

Nasıl yapılır: Dirsekler ve ayak parmakları üzerinde vücudu düz tutarak sabit durun.

🚶 5. Mountain Climber
Hedef: Karın, kardiyo

Nasıl yapılır: Şınav pozisyonunda, dizleri sırayla göğse doğru çekin. Tempolu yapılır.

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