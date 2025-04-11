Ekipmansız yapabileceğiniz 5 etkili hareket

🔥 1. Squat (Çömelme)
Hedef: Bacaklar, kalça
Nasıl yapılır: Ayaklar omuz genişliğinde açık, sırt dik, dizleri bükerek çömelin ve tekrar yukarı kalkın.
💪 2. Push-up (Şınav)
Hedef: Göğüs, kollar, omuzlar
Nasıl yapılır: Yüzüstü pozisyonda eller omuz hizasında, vücudu düz tutarak dirsekleri büküp göğsü yere yaklaştırın, sonra yukarı itin.
🦵 3. Lunge (Hamle)
Hedef: Kalça, uyluk, diz stabilitesi
Nasıl yapılır: Bir ayağınızı öne atarak dizlerinizi 90 derece bükün, ardından başlangıç pozisyonuna dönün.
🧱 4. Plank
Hedef: Karın kasları, core bölgesi
Nasıl yapılır: Dirsekler ve ayak parmakları üzerinde vücudu düz tutarak sabit durun.
🚶 5. Mountain Climber
Hedef: Karın, kardiyo
Nasıl yapılır: Şınav pozisyonunda, dizleri sırayla göğse doğru çekin. Tempolu yapılır.
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