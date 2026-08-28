Evde antrenman yaparken en sık yapılan hatalar

1. Isınmadan antrenmana başlamak

Evde egzersize başlarken doğrudan yoğun hareketlere geçmek sık yapılan hatalardan biridir. Özellikle squat, lunge, şınav veya zıplama gibi hareketlerden önce birkaç dakikalık hafif ısınma rutini uygulanabilir.

Kol ve omuz çevirme, hafif tempo yürüyüş, kalça mobilizasyonu ve kontrollü vücut ağırlığı hareketleri vücudu antrenmana hazırlamaya yardımcı olabilir.

2. Hareketleri hızlı ve kontrolsüz yapmak

Evde egzersiz yaparken daha fazla tekrar tamamlamak için hareketleri hızlandırmak, doğru formun bozulmasına neden olabilir.

Örneğin squat sırasında dizlerin kontrolsüz şekilde içeri kapanması veya plank sırasında belin aşırı çukurlaşması hareketin kalitesini düşürebilir.

Daha fazla tekrar yerine doğru teknik öncelikli olmalıdır.

3. Her gün aynı kas grubunu çalıştırmak

"Her gün spor yaparsam daha hızlı sonuç alırım" düşüncesi her zaman doğru değildir. Kasların toparlanması için yeterli dinlenme süresine ihtiyaç vardır.

Antrenman programında farklı kas gruplarını dönüşümlü çalıştırmak ve dinlenme günlerine yer vermek daha dengeli bir yaklaşım olabilir.

4. Sadece karın veya tek bir bölgeye odaklanmak

Evde spor yaparken özellikle karın egzersizlerine ağırlık vermek yaygındır. Ancak yalnızca tek bir bölgeyi çalıştırmak, dengeli bir antrenman programı oluşturmaz.

Bacak, kalça, sırt, göğüs, omuz ve core bölgesini kapsayan tüm vücut antrenmanları daha kapsamlı bir çalışma sağlayabilir.

5. Seviyenin üzerinde egzersiz seçmek

Sosyal medyada görülen ileri seviye hareketleri doğrudan uygulamaya çalışmak doğru olmayabilir.

Egzersizlerin zorluk seviyesi kişinin deneyimine ve fiziksel kapasitesine uygun olmalıdır. Önce temel hareketlerin doğru formda öğrenilmesi, ardından hareketin zorluğunun kademeli olarak artırılması daha güvenlidir.

6. İlerleme sağlamamak

Aynı hareketleri aynı tekrar ve yoğunlukla uzun süre yapmak, zamanla gelişimin yavaşlamasına neden olabilir.

Evde antrenman yaparken ilerlemek için:

Tekrar sayısı artırılabilir.

Hareket süresi uzatılabilir.

Dinlenme süresi kontrollü şekilde azaltılabilir.

Hareketin daha zor bir varyasyonuna geçilebilir.

Uygun ekipmanlarla direnç artırılabilir.

Ancak bu değişiklikler kademeli yapılmalıdır.

7. Dinlenmeyi göz ardı etmek

Antrenmanın kendisi kadar toparlanma da önemlidir. Sürekli yüksek yoğunlukta egzersiz yapmak performansın düşmesine ve yorgunluğun artmasına neden olabilir.

Yeterli uyku, dengeli beslenme ve antrenmanlar arasında uygun dinlenme süreleri programın önemli parçalarıdır.

8. Sadece terlemeye odaklanmak

Çok terlemek, antrenmanın mutlaka daha etkili olduğu anlamına gelmez. Terleme büyük ölçüde ortam sıcaklığı, nem, kıyafetler ve kişisel özelliklerle ilişkilidir.

Bu nedenle antrenmanın kalitesini ne kadar terlediğinizle değil, hareketleri ne kadar kontrollü ve düzenli yaptığınızla değerlendirmek daha doğru olur.

9. Ağrıyı görmezden gelmek

Egzersiz sırasında kaslarda yanma veya yorulma hissi ile keskin ağrı aynı şey değildir. Özellikle eklem bölgesinde ortaya çıkan, ani veya şiddetli ağrılar göz ardı edilmemelidir.

Ağrıya rağmen egzersize devam etmek yerine hareketi bırakmak ve gerekirse bir uzmandan değerlendirme almak daha doğru bir yaklaşım olabilir.

10. Plansız çalışmak

Her gün rastgele birkaç hareket yapmak yerine belirli bir hedef doğrultusunda program oluşturmak gelişimi takip etmeyi kolaylaştırır.

Örneğin bir gün tüm vücut kuvvet antrenmanı, başka bir gün mobilite ve esneme, başka bir gün ise düşük etkili kardiyo yapılabilir.

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