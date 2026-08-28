Yoga öncesi esneme rutini

Yoga öncesi neden esneme yapılmalı?

Yoga, farklı eklem ve kas gruplarının birlikte çalıştığı bir egzersiz türüdür. Özellikle kalça, omuz, omurga ve bacakların hareket açıklığının önemli olduğu birçok yoga pozunda vücudun pratiğe hazırlanması faydalı olabilir.

Yoga öncesinde yapılan kısa bir hazırlık rutini, vücut sıcaklığının kademeli olarak yükselmesine ve hareketlerin daha kontrollü gerçekleştirilmesine yardımcı olabilir.

Burada amaç kendinizi zorlayarak maksimum esnekliğe ulaşmak değil, vücudu yoga pratiğine hazırlamaktır.

Yoga öncesi yapılabilecek hareketler

1. Kedi-inek hareketi

Dört ayak pozisyonuna geçin. Nefes alırken göğsünüzü hafifçe öne açıp omurgayı kontrollü şekilde hareket ettirin. Nefes verirken sırtınızı yuvarlayın. Hareketi yavaş ve rahat bir tempoda tekrarlayın.

2. Omuz çevirme

Ayakta veya rahat bir oturuşta omuzlarınızı geriye ve öne doğru daireler çizerek hareket ettirin. Bu hareket omuz çevresini yoga pratiğine hazırlamaya yardımcı olabilir.

3. Gövde rotasyonları

Ayakta dik durun ve gövdenizi kontrollü şekilde sağa ve sola döndürün. Hareket sırasında kalçaları mümkün olduğunca sabit tutarak omurganın rahat hareket etmesine odaklanın.

4. Kalça daireleri

Ayakta dururken ellerinizi kalçalarınıza yerleştirin. Kalçalarınızla küçük daireler çizin. Hareket açıklığını zaman içinde kontrollü şekilde artırabilirsiniz.

5. Dizleri göğse çekme

Sırtüstü pozisyonda bir dizinizi göğsünüze doğru çekip birkaç saniye tutun ve ardından diğer bacağa geçin. Hareketi zorlamadan uygulayın.

6. Dinamik hamstring esnetme

Bir bacağınızı öne doğru uzatıp topuğunuzu yere yerleştirin. Diz hafif bükülü şekilde kalabilir. Kalçadan kontrollü olarak öne doğru eğilip başlangıç pozisyonuna dönün. Her iki tarafı da eşit şekilde uygulayın.

7. Düşük hamle pozisyonu

Bir ayağı öne, diğer dizi yere yerleştirin. Kalçayı kontrollü şekilde öne doğru hareket ettirerek kalça ön bölgesinde hafif bir gerilme hissedin. Bel bölgesini aşırı çukurlaştırmamaya dikkat edin.

Yoga öncesinde uzun süreli esneme yapılmalı mı?

Yoga öncesinde uzun süre aynı pozisyonda kalınan statik esnemeler yerine dinamik ve kontrollü hareketler tercih edilebilir. Özellikle daha yoğun veya güç gerektiren bir yoga pratiği öncesinde vücudu hareket ettirmek, pratiğin taleplerine daha uygun bir hazırlık sağlayabilir.

Derin esnemeler ise yoga pratiğinin ilerleyen bölümünde, vücut yeterince ısındıktan sonra ve kişinin seviyesine uygun şekilde uygulanabilir.

Yoga öncesi hazırlık ne kadar sürmeli?

Yoga öncesi hazırlık için 5-10 dakikalık hafif bir rutin çoğu kişi için yeterli bir başlangıç olabilir. Ancak yapılacak yoga türü, kişinin deneyimi ve fiziksel durumuna göre süre değişebilir.

Hazırlık sırasında amaç yorulmak değil, vücudu hareket ettirmektir.

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