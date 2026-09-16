Evde core ve dengeyi birlikte geliştiren hareketler

Core bölgesi, yalnızca karın kaslarından oluşmaz; gövdenin dengeli ve kontrollü hareket etmesine yardımcı olan karın, bel, kalça ve pelvis çevresindeki kasları kapsar. Denge ise vücudun farklı pozisyonlarda kontrolünü koruyabilmesini sağlar. Bu iki alanı birlikte çalıştıran egzersizler, hem gövde kontrolünü hem de hareket koordinasyonunu destekleyebilir.

Core ve denge neden birlikte çalıştırılmalı?

Dengeyi korurken gövdenin sabit kalması gerekir. Örneğin tek ayak üzerinde dururken karın ve kalça çevresindeki kaslar vücudun pozisyonunu korumaya yardımcı olur. Bu nedenle denge egzersizlerine core kontrolünü dahil etmek, hareketlerin daha kontrollü yapılmasını sağlayabilir.

Tek bacak üzerinde diz çekme

Ayakta dik durun ve bir ayağınızı yerden kaldırın. Dengenizi korurken kaldırdığınız dizinizi gövdenize doğru çekin ve ardından kontrollü şekilde başlangıç pozisyonuna dönün. Hareket boyunca gövdenizi yana eğmeden dik tutmaya çalışın.

Çalışan bölgeler: Karın, kalça ve bacak kasları.

Bird dog

Elleriniz ve dizleriniz yerde olacak şekilde dört ayak pozisyonuna geçin. Bir kolunuzu öne, karşı bacağınızı geriye doğru uzatın. Gövdenizin sağa veya sola dönmesine izin vermeden birkaç saniye pozisyonu koruyun ve kontrollü şekilde başlangıç pozisyonuna dönün. Ardından diğer tarafı uygulayın.

Bu hareket, gövde stabilitesi ile kol ve bacak koordinasyonunu birlikte çalıştırabilir.

Dead bug

Sırt üstü uzanın ve dizlerinizi bükerek bacaklarınızı kaldırın. Kollarınızı tavana doğru uzatın. Karın bölgenizi kontrollü şekilde aktif tutarken karşı kol ve bacağı yavaşça yere doğru yaklaştırın. Başlangıç pozisyonuna dönüp diğer tarafla tekrarlayın.

Hareket sırasında belinizin kontrolünü kaybetmemeye dikkat edin.

Tek bacak kalça köprüsü

Sırt üstü uzanın, bir dizinizi bükerek ayağınızı yere yerleştirin. Diğer bacağınızı yukarı doğru uzatın. Yerdeki ayağınızdan destek alarak kalçanızı kontrollü şekilde yukarı kaldırın ve indirin. Ardından diğer bacakla tekrarlayın.

Bu egzersiz, kalça kaslarının yanı sıra gövde ve pelvis kontrolünü de destekleyebilir.

Yan plank

Yere yan dönerek dirseğinizi omzunuzun altına yerleştirin. Bacaklarınızı uzatın ve kalçanızı yerden kaldırarak gövdenizi düz bir çizgide tutmaya çalışın. Başlangıç seviyesinde hareketi dizler yerde olacak şekilde de uygulayabilirsiniz.

Yan plank, özellikle gövdenin yan tarafındaki kasların çalışmasına ve gövde stabilitesinin gelişmesine katkı sağlayabilir.

Egzersizleri yaparken nelere dikkat edilmeli?

Core ve denge egzersizlerinde hareketin hızından çok kontrolü önemlidir. Başlangıç seviyesinde egzersizleri daha kısa sürelerle uygulamak ve gerekirse duvar veya sandalye gibi sabit bir destekten yararlanmak tercih edilebilir.

Denge kaybolduğunda hareketi zorlayarak tamamlamak yerine kontrollü şekilde başlangıç pozisyonuna dönmek daha uygun olabilir. Ağrı, baş dönmesi veya belirgin rahatsızlık oluşması halinde egzersiz bırakılmalıdır.

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