Egzersiz alışkanlığını sürdürülebilir hale getirmenin püf noktaları

Egzersize başlamak kadar bu alışkanlığı uzun vadede sürdürebilmek de önemlidir. Çok yoğun bir programla başlayıp kısa sürede bırakmak yerine günlük yaşama uyum sağlayan, gerçekçi ve uygulanabilir bir egzersiz düzeni oluşturmak daha sürdürülebilir olabilir. Bunun için antrenman programının yanı sıra kişinin günlük rutini, motivasyonu ve beklentileri de göz önünde bulundurulmalıdır.

Küçük hedeflerle başlayın

Bir anda haftanın her günü egzersiz yapmaya çalışmak yerine ulaşılabilir bir hedef belirlemek alışkanlık oluşturmayı kolaylaştırabilir. Başlangıçta kısa süreli egzersizler yapmak ve zaman içinde süreyi veya sıklığı artırmak daha uygulanabilir bir yaklaşım olabilir.

Önemli olan ilk aşamada mükemmel bir program oluşturmak değil, düzenli hareket etmeye başlamaktır.

Egzersizi günlük rutinin bir parçası haline getirin

Egzersiz için her gün yeniden karar vermek yerine belirli gün ve saatleri önceden belirlemek alışkanlığın devamlılığını destekleyebilir. Örneğin haftanın belirli günlerini egzersiz için ayırmak, antrenmanı günlük programın doğal bir parçası haline getirebilir.

Sevdiğiniz egzersizleri tercih edin

Sadece kısa sürede sonuç verdiği düşünülen bir egzersizi yapmak yerine keyif aldığınız aktiviteleri seçmek uzun vadede devam etmeyi kolaylaştırabilir. Yürüyüş, dans, pilates, yoga, bisiklet veya kuvvet antrenmanı gibi farklı seçenekler arasından kişiye uygun olanlar tercih edilebilir.

Her antrenmanı mükemmel yapmaya çalışmayın

Yoğun iş günleri, yorgunluk veya günlük sorumluluklar nedeniyle planlanan antrenmanın her zaman eksiksiz yapılması mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda egzersizi tamamen bırakmak yerine süreyi veya yoğunluğu azaltmak bir seçenek olabilir.

Örneğin uzun bir antrenman yerine kısa bir hareket seansı yapmak da rutinin devam etmesine yardımcı olabilir.

Gelişimi yalnızca kilo üzerinden değerlendirmeyin

Egzersizin ilerlemesi sadece tartıdaki değişikliklerle ölçülmez. Daha rahat hareket etmek, dayanıklılığın artması, egzersiz sırasında daha iyi kontrol sağlamak veya günlük aktiviteleri daha kolay gerçekleştirmek de gelişimin göstergeleri olabilir.

Bu nedenle kişinin kendi performansındaki değişimleri takip etmesi motivasyonu korumaya yardımcı olabilir.

Dinlenmeye de zaman ayırın

Sürdürülebilir bir egzersiz düzeninde dinlenme günleri de antrenman günleri kadar önemlidir. Her gün yoğun egzersiz yapmak yerine vücudun toparlanmasına fırsat vermek, programın uzun vadede devam ettirilmesini kolaylaştırabilir.

Egzersizi bir zorunluluk gibi görmeyin

Egzersizi yalnızca sonuç almak için yapılması gereken bir görev olarak görmek motivasyonu zamanla azaltabilir. Hareket etmeyi günlük yaşamın bir parçası haline getirmek ve egzersizin sağladığı fiziksel faydaların yanı sıra günlük yaşam üzerindeki olumlu etkilerine de odaklanmak alışkanlığın korunmasına yardımcı olabilir.

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