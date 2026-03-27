Evde plank egzersizi ile core gücünüzü artırın

Plank, karın, sırt ve kalça kaslarını aynı anda çalıştıran, son derece etkili bir core egzersizidir. Düzenli olarak uygulandığında duruşu iyileştirir, bel ve sırt ağrılarını azaltır ve genel vücut dengesini güçlendirir.

Evde plank yapmak için ekstra bir ekipmana gerek yoktur; sadece mat veya yumuşak bir zemin yeterlidir. Plank sırasında vücudun düz bir çizgide olması, karın kaslarının sıkı olması ve nefesin düzenli alınması önemlidir. Başlangıçta 20–30 saniye ile başlanabilir, zamanla süre artırılarak gelişim sağlanabilir.

Plankın farklı varyasyonları da vardır: yan plank, dirsek plank, kol plank gibi. Bu varyasyonlar kasları farklı açılardan çalıştırarak daha kapsamlı bir core gücü elde etmenizi sağlar.

Evde kısa sürede etkili bir core egzersizi arıyorsanız, plank rutinlerinize ekleyebileceğiniz en güvenli ve etkili hareketlerden biridir.

👉🏼"EVDE YAPABİLECEĞİN 3 BASİT ÜST VÜCUT EGZERSİZİ" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...