Sadece 20 dakikada tüm vücudu çalıştıran evde direnç antrenmanı

Evde kısa sürede etkili bir antrenman yapmak isteyenler için 20 dakikalık tam vücut direnç antrenmanı ideal bir seçenektir. Bu rutin, kas kuvvetini artırırken aynı zamanda kalori yakımına da katkı sağlar.

Antrenman programı:

Squat (15 tekrar) – Bacak ve kalça kaslarını çalıştırır.

Push-up (10–15 tekrar) – Göğüs, omuz ve kol kaslarını güçlendirir.

Lunge (her bacak 12 tekrar) – Bacak ve core dengesini geliştirir.

Plank (30–45 saniye) – Core kaslarını güçlendirir ve duruşu iyileştirir.

Superman (12 tekrar) – Sırt ve omuz kaslarını çalıştırır.

Her hareketi art arda uygulayın, setler arasında 30–60 saniye dinlenin. Tüm turu 2–3 kez tekrar ederek 20 dakikada etkili bir full body antrenman tamamlayabilirsiniz.

Faydaları:

Tüm vücut kaslarını çalıştırır

Metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımına destek olur

Ekipmansız uygulanabilir, evde kolayca yapılır

Güç ve dayanıklılığı artırır

