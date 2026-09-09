Antrenman sonrası kolay hazırlanabilecek proteinli tarifler

Antrenman sonrası için protein ağırlıklı tarifler

Antrenman sonrasında yapılan beslenme, toparlanma sürecinin önemli parçalarından biridir. Egzersiz sırasında çalışan kasların ihtiyaç duyduğu besin öğelerini karşılamak için yeterli protein, karbonhidrat ve sıvı tüketimine dikkat edilmelidir.

Özellikle yoğun bir antrenmanın ardından hazırlanması kolay, protein içeriği yüksek tarifler hem pratik hem de besleyici bir seçenek olabilir.

Yoğurtlu yulaf kasesi

Yoğurt, yulaf, meyve ve isteğe bağlı olarak kuruyemişlerle hazırlanan bir kase, antrenman sonrasında kolayca tüketilebilecek alternatiflerden biridir. Yoğurt protein sağlarken yulaf ve meyve karbonhidrat içeriğiyle öğünü tamamlayabilir.

Malzemeler:

1 kase yoğurt

3 yemek kaşığı yulaf

1 porsiyon meyve

1 tatlı kaşığı chia tohumu

Tarçın

Yumurtalı proteinli tost

Tam tahıllı ekmek, yumurta ve peynirle hazırlanan tost, özellikle antrenman sonrasında daha doyurucu bir öğün tercih edenler için pratik bir seçenek olabilir.

Malzemeler:

2 dilim tam tahıllı ekmek

2 yumurta

1-2 dilim peynir

Domates ve yeşillikler

Tavuklu yoğurtlu dürüm

Pişmiş tavuk, tam tahıllı lavaş ve yoğurtla hazırlanabilecek dürüm, protein ve karbonhidratı bir arada sunan kolay bir alternatiftir.

Malzemeler:

1 tam tahıllı lavaş

100-120 g pişmiş tavuk

2 yemek kaşığı yoğurt

Bol yeşillik

Domates

Baharatlar

Ton balıklı sandviç

Ton balığı, tam tahıllı ekmek ve sebzelerle hazırlanabilecek sandviç, mutfakta fazla zaman geçirmek istemeyenler için uygun bir seçenek olabilir.

Malzemeler:

1 küçük kutu ton balığı

2 dilim tam tahıllı ekmek

Marul

Domates

Salatalık

1-2 yemek kaşığı yoğurt

Kefirli meyve smoothie

Kefir, meyve ve yulafla hazırlanan smoothie, özellikle katı yemek tüketmek istemediğiniz zamanlarda değerlendirilebilir.

Malzemeler:

1 su bardağı kefir

1 küçük muz

2 yemek kaşığı yulaf

Tarçın

İsteğe bağlı birkaç adet çilek

Antrenman sonrası öğünde nelere dikkat edilmeli?

Antrenman sonrasında yalnızca proteine odaklanmak yerine öğünün genel besin değerini değerlendirmek gerekir. Protein kaynaklarının yanında sebze, meyve, tam tahıllı ürünler veya kişinin enerji ihtiyacına uygun diğer karbonhidrat kaynaklarına da yer verilebilir.

Ayrıca gün boyunca yeterli su tüketmek ve toplam günlük enerji ihtiyacını karşılamak da toparlanma açısından önemlidir.

Protein ihtiyacı ise kişinin vücut ağırlığına, yaşına, yaptığı sporun türüne, antrenman yoğunluğuna ve hedeflerine göre değişebilir. Bu nedenle tek bir tarif veya porsiyon herkes için aynı şekilde uygun olmayabilir.

👉🏼"DAHA İYİ BİR DURUŞ İÇİN 3 ALIŞKANLIK" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...