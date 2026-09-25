Fırın kullanmadan hazırlanan 3 fit atıştırmalık

Gün içinde acıktığınızda pratik ve dengeli bir alternatif arıyorsanız, fırın kullanmadan hazırlayabileceğiniz bu üç fit atıştırmalık tarifini deneyebilirsiniz. Yulaf, yoğurt, meyve ve kuruyemiş gibi besleyici malzemelerle hazırlanan tarifler hem kolay hem de kısa sürede hazır.

1. Yoğurtlu meyve kupu

Malzemeler:

4 yemek kaşığı yoğurt

1 küçük muz veya bir avuç çilek

1 yemek kaşığı yulaf

1 tatlı kaşığı dövülmüş ceviz

Tarçın

Hazırlanışı:

Yoğurdu bir kaseye alın. Üzerine doğranmış meyveleri, yulafı ve cevizi ekleyin. Tarçın serperek servis edin. Daha soğuk bir tat için birkaç dakika buzdolabında bekletebilirsiniz.

2. Fıstık ezmeli yulaf topları

Malzemeler:

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 yemek kaşığı şekersiz fıstık ezmesi

1 küçük olgun muz

1 tatlı kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi

Hazırlanışı:

Muzu çatalla ezin. Yulaf, fıstık ezmesi ve kakaoyu ekleyerek karıştırın. Karışımdan küçük parçalar alıp yuvarlayın. Hindistan cevizine buladıktan sonra buzdolabında yaklaşık 20-30 dakika dinlendirin.

3. Hurmalı kakaolu enerji topları

Malzemeler:

4-5 adet çekirdeksiz hurma

2 yemek kaşığı yulaf

1 yemek kaşığı ceviz veya badem

1 tatlı kaşığı kakao

1-2 tatlı kaşığı su

Hazırlanışı:

Hurmaları yumuşaması için kısa süre suda bekletin. Ardından tüm malzemeleri mutfak robotundan geçirin. Karışım şekil alabilecek kıvama geldiğinde küçük toplar hazırlayın. Buzdolabında dinlendirdikten sonra tüketebilirsiniz.

Not: Porsiyon miktarını günlük enerji ihtiyacınıza ve öğün düzeninize göre ayarlayabilirsiniz. Fıstık ezmesi, kuruyemiş ve hurma gibi enerji yoğun malzemelerde porsiyona dikkat etmek özellikle önemlidir.

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