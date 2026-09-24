Boyun hareketlerinde bir tarafın daha kısıtlı olması neden olabilir?

Boynu sağa ve sola çevirirken bir yönün diğerine göre daha zor olması, günlük yaşamda sık karşılaşılabilen bir durumdur. Boyun hareketlerinin iki tarafta tamamen aynı olması her zaman beklenmez; ancak belirgin bir farklılık varsa bunun altında farklı nedenler bulunabilir.

Kas gerginliği boyun hareketlerinin kısıtlanmasının yaygın nedenlerinden biri olabilir. Özellikle uzun süre masa başında çalışmak, telefona eğilerek bakmak veya başı uzun süre aynı pozisyonda tutmak bazı kasların sürekli çalışmasına ve zamanla gerginlik hissedilmesine neden olabilir.

Günlük kullanım alışkanlıkları da hareket farkını etkileyebilir. Telefonu sürekli aynı tarafta kullanmak, monitöre bakarken başı bir yöne çevirmek veya çantayı sürekli aynı omuzda taşımak, vücudun bir tarafının diğerinden farklı şekilde yüklenmesine yol açabilir.

Bunun yanında omuz ve sırt bölgesindeki hareket kısıtlılıkları da boyun hareketlerini etkileyebilir. Boyun, omuzlar ve göğüs kafesi birbirinden tamamen bağımsız çalışmadığı için bir bölgedeki hareket değişikliği diğer bölgelerin hareket biçimini de değiştirebilir.

Boyun hareketlerinde kısıtlılık hissedildiğinde hareketi zorlayarak açmaya çalışmak yerine, rahat hareket edilebilen aralıkta kontrollü egzersizler tercih edilebilir. Ancak hareket kısıtlılığı ani başladıysa, şiddetli ağrı varsa, travma sonrasında ortaya çıktıysa veya kola yayılan uyuşma, karıncalanma ya da güç kaybı eşlik ediyorsa değerlendirme için sağlık profesyoneline başvurulmalıdır.

👉🏼"VÜCUDUNUZUN HANGİ TARAFI DAHA GÜÇLÜ" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...