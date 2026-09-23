Ağırlık seçimi değişince hareket formu neden bozulur?

Ağırlık antrenmanında kullanılan yük, hareketin doğru ve kontrollü şekilde yapılabilmesi açısından önemlidir. Ağırlık artırıldığında vücudun hareketi tamamlamak için farklı kas gruplarından destek alması veya hareket hızını değiştirmesi, formun bozulmasına neden olabilir.

Özellikle kişinin mevcut kuvvet seviyesinin üzerinde bir ağırlık seçmesi; gövdenin öne veya yana eğilmesi, hareket açıklığının azalması, eklemlerin farklı pozisyonlara gelmesi ya da tekrarların kontrolsüz yapılması gibi değişikliklere yol açabilir. Bu durumda hedeflenen kasın çalışma biçimi de değişebilir.

Formun bozulması her zaman yalnızca ağırlığın fazla olduğu anlamına gelmez. Yorgunluk, tekrar sayısının yüksek olması, dinlenme süresinin yetersiz kalması ve hareket tekniğinin henüz tam öğrenilmemiş olması da performansı etkileyebilir.

Bu nedenle ağırlık seçerken yalnızca kaldırılan kiloya odaklanmak yerine, hareket boyunca kontrollü bir teknik sürdürülebilmesi önemlidir. Ağırlık artırıldığında form belirgin şekilde bozuluyorsa yükü azaltmak veya tekrar sayısını yeniden düzenlemek daha kontrollü bir antrenman yapılmasına yardımcı olabilir.

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