Sağlıklı beslenmede porsiyonlar nasıl ayarlanır?

Sağlıklı beslenmede porsiyon kontrolü, ne yediğiniz kadar ne miktarda yediğinizle de ilgilidir. Her öğünde gram hesabı yapmak veya yiyecekleri tartmak gerekli değildir. Ancak porsiyonları sürekli göz kararı belirlemek, özellikle enerji yoğun besinlerde fark etmeden daha fazla tüketmeye neden olabilir.

Porsiyon kontrolü neden önemli?

Vücudun ihtiyaç duyduğu enerji ve besin miktarı kişiden kişiye değişir. Yaş, günlük hareket düzeyi, beslenme düzeni ve hedefler porsiyon ihtiyacını etkileyebilir. Bu nedenle herkes için geçerli tek bir porsiyon ölçüsünden söz etmek mümkün değildir.

Göz kararı porsiyon belirlenebilir mi?

Günlük hayatta yiyecekleri tartmak yerine pratik ölçülerden yararlanılabilir. Örneğin tabağın önemli bir bölümünü sebzelere ayırmak, yanında yeterli bir protein kaynağı bulundurmak ve karbonhidrat içeren besinlerin miktarını dengeli tutmak genel bir çerçeve sağlayabilir.

Ancak göz kararı zamanla alışkanlığa dönüşse de porsiyon algısı her zaman doğru olmayabilir. Özellikle restoranlarda veya büyük paketlerde sunulan yiyeceklerde miktarı olduğundan küçük değerlendirmek mümkündür.

Tabak büyüklüğüne dikkat edin

Kullanılan tabağın boyutu da porsiyon miktarını etkileyebilir. Daha büyük tabaklar, farkında olmadan daha fazla yiyecek servis edilmesine neden olabilir. Evde daha küçük veya orta boy tabaklar kullanmak porsiyon kontrolünü kolaylaştırabilir.

Açlık ve tokluk sinyallerini takip edin

Porsiyon kontrolünün yalnızca tabağa konulan miktarla sınırlı olmadığı unutulmamalıdır. Yeme hızını azaltmak ve yemek sırasında açlık-tokluk sinyallerine dikkat etmek, ihtiyaçtan fazlasını tüketmeyi önlemeye yardımcı olabilir.

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