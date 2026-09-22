Alt, üst ve yan karın için etkili egzersizler

Karın bölgesini çalıştırırken tek bir harekete odaklanmak yerine farklı hareketlerle karın kaslarının farklı fonksiyonlarını çalıştırmak daha dengeli bir yaklaşım olabilir. Alt karın olarak adlandırılan bölge için kalça ve gövde kontrolünü içeren hareketler, üst karın için gövdeyi öne doğru kontrollü şekilde büken egzersizler, yan karın bölgesi için ise dönme ve yana eğilme hareketleri tercih edilebilir.

Alt karın için

Ters mekik: Dizleri göğse doğru kontrollü şekilde çekerek kalça bölgesini hafifçe yerden kaldırın.

Dead bug: Sırt üstü yatıp karşı kol ve bacağı kontrollü şekilde uzatın.

Bacak kaldırma: Bacakları kontrollü biçimde yukarı kaldırıp indirirken belin pozisyonunu korumaya çalışın.

Üst karın için

Crunch: Sırt üstü pozisyonda gövdeyi kontrollü şekilde yukarı kaldırın. Boyundan çekmek yerine karın kaslarının hareketine odaklanın.

Dizler bükülü mekik: Ayaklar yerdeyken gövdeyi kontrollü şekilde kaldırıp indirin.

Toe touch: Bacakları yukarı kaldırarak elleri ayaklara doğru uzatın ve hareketi kontrollü gerçekleştirin.

Yan karın için

Bicycle crunch: Karşı dirsek ve dizi birbirine yaklaştırarak dönüşümlü hareket edin.

Side plank: Yan pozisyonda gövdeyi düz tutarak karın ve gövde kaslarını aktif tutun.

Russian twist: Oturur pozisyonda gövdeyi kontrollü şekilde sağa ve sola döndürün.

Karın egzersizlerinde önemli olan yalnızca tekrar sayısını artırmak değil, hareketleri kontrollü ve doğru formda uygulamaktır. Ayrıca "alt karın" veya "yan karın" çalıştıran hareketler bu bölgelerdeki kasları güçlendirebilir; ancak yalnızca belirli bir bölgedeki yağın egzersizle seçici olarak azaltılması mümkün değildir. Genel yağ kaybı için düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenme birlikte değerlendirilmelidir.

👉🏼"DAHA İYİ BİR DURUŞ İÇİN 3 ALIŞKANLIK" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...