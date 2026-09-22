Evde dayanıklılığı artıran 3 hareket

Evde ekipman kullanmadan yapabileceğiniz bazı hareketlerle kas dayanıklılığınızı ve genel egzersiz kapasitenizi destekleyebilirsiniz. Başlangıç seviyesinde aşağıdaki üç hareket iyi bir seçenek olabilir:

1. Squat

Bacak ve kalça kaslarını çalıştıran squat, tekrarlı uygulandığında alt vücut kaslarının dayanıklılığını geliştirmeye yardımcı olur. Ayaklarınızı omuz genişliğinde açın, kalçanızı geriye doğru göndererek kontrollü şekilde çömelin ve başlangıç pozisyonuna dönün.

2. Mountain climber

Mountain climber, karın bölgesinin yanı sıra bacak ve omuzları da devreye sokarak tempolu bir çalışma sağlar. Plank pozisyonunda başlayın ve dizlerinizi sırayla göğse doğru çekin. Hareket boyunca gövdenizi mümkün olduğunca sabit tutmaya çalışın.

3. Step-up

Sağlam ve kaymayan bir basamak kullanarak yapılan step-up, özellikle bacak ve kalça kaslarının dayanıklılığını çalıştırabilir. Bir ayağınızı basamağa yerleştirip kontrollü şekilde yükselin, ardından başlangıç pozisyonuna dönün ve diğer bacakla tekrarlayın.

Başlangıç için: Her hareketi 30 saniye uygulayıp 30 saniye dinlenebilir, 2-3 tur yapabilirsiniz. Hareket sırasında formunuz bozuluyorsa tempoyu veya tekrar sayısını azaltın.

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