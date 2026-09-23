Egzersiz öncesi çok yemek performansı düşürür mü?

Egzersiz öncesinde ne kadar yemek yenildiği, antrenman sırasında nasıl hissedileceğini etkileyebilir. Özellikle egzersize kısa süre kala büyük bir öğün tüketmek; mide doluluğu, şişkinlik, hazımsızlık ve ağırlık hissine neden olabilir. Bu durum hareketlerin daha rahat yapılmasını zorlaştırabilir.

Burada önemli olan yalnızca öğünün miktarı değil, egzersiz ile yemek arasındaki süredir. Büyük bir öğünün sindirimi daha uzun sürebilirken, egzersize yakın zamanda daha küçük ve kolay sindirilebilen bir öğün tercih edilebilir.

Öğ��nün içeriği de önem taşır. Egzersiz öncesinde çok yağlı veya sindirimi zor besinlerin fazla miktarda tüketilmesi, mide rahatsızlığı ihtimalini artırabilir. Buna karşılık kişinin egzersiz türüne, süresine ve günlük beslenme düzenine uygun bir öğün enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olabilir.

Bu nedenle egzersiz öncesinde "ne kadar çok, o kadar fazla enerji" yaklaşımı doğru olmayabilir. Amaç mideyi aşırı doldurmak değil, antrenman sırasında ihtiyaç duyulabilecek enerjiyi sağlayacak uygun miktarda beslenmektir.

Kişiden kişiye tolerans değişebileceği için farklı öğün miktarlarını ve zamanlamalarını antrenman öncesinde deneyerek kendiniz için daha rahat olan düzeni belirlemek faydalı olabilir.

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