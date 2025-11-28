Fit portakallı yulaflı kurabiye tarifi

🥣 Malzemeler
1,5 su bardağı yulaf ezmesi
2 adet olgun muz (ezilmiş)
1 adet büyük portakalın suyu
Portakal kabuğu rendesi (1 tatlı kaşığı)
2 yemek kaşığı bal veya hurma özü
2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı kabartma tozu
İsteğe bağlı: bitter çikolata parçaları veya ceviz/badem
🍪 Yapılışı
Fırını 180°C'ye ayarla.
Muzları ez ve portakal suyu + kabuğu ekle, karıştır.
Yulaf, bal, Hindistan cevizi yağı, tarçın ve kabartma tozunu ekleyerek hamuru oluştur.
Ceviz veya bitter çikolata kullanacaksan ekle.
Hamurdan kaşık yardımıyla parçalar alıp tepsiye diz.
15–18 dakika pişir ve soğuduktan sonra servis et.
🔥 Besin profili (1 adet için, yaklaşık)
85–95 kcal
Rafine şeker yok
Yüksek lif & tok tutma etkisi
Sağlıklı yağ kaynağı
