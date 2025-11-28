KAPAT
Haberler Fit Tarifler Fit portakallı yulaflı kurabiye tarifi

Fit portakallı yulaflı kurabiye tarifi

Portakalın mis kokusu ve tatlı isteğini kesen sağlıklı içerikler bir arada! Rafine şekersiz, un kullanmadan hazırlanan bu fit kurabiyeler çayın yanına harika eşlikçi hem suçluluk yok hem lezzet çok.

Fit Tarifler Haberleri 28 Kasım 2025 16:22 Güncellenme: 28 Kasım 2025 Cuma 16:22
Fit portakallı yulaflı kurabiye tarifi

🥣 Malzemeler

1,5 su bardağı yulaf ezmesi

2 adet olgun muz (ezilmiş)

1 adet büyük portakalın suyu

Portakal kabuğu rendesi (1 tatlı kaşığı)

2 yemek kaşığı bal veya hurma özü

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı kabartma tozu

İsteğe bağlı: bitter çikolata parçaları veya ceviz/badem

🍪 Yapılışı

Fırını 180°C'ye ayarla.

Muzları ez ve portakal suyu + kabuğu ekle, karıştır.

Yulaf, bal, Hindistan cevizi yağı, tarçın ve kabartma tozunu ekleyerek hamuru oluştur.

Ceviz veya bitter çikolata kullanacaksan ekle.

Hamurdan kaşık yardımıyla parçalar alıp tepsiye diz.

15–18 dakika pişir ve soğuduktan sonra servis et.

🔥 Besin profili (1 adet için, yaklaşık)

85–95 kcal

Rafine şeker yok

Yüksek lif & tok tutma etkisi

Sağlıklı yağ kaynağı

👉🏼"GECE AÇLIĞINI KONTROL ETMENİN YOLLARI" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...