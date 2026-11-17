Kabak, lif içeriği ve hafif yapısıyla dengeli öğünlerde tercih edilebilen sebzelerden biridir. Fırında hazırlanan kabaklı fit mücver, kızartma kullanmadan lezzetli ve pratik bir öğün alternatifi sunar.



Malzemeler



- 2 orta boy kabak

- 1 yumurta

- 3 yemek kaşığı yulaf unu

- 2 yemek kaşığı az yağlı beyaz peynir

- 2 dal taze soğan

- Bir tutam dereotu

- Bir tutam maydanoz

- Karabiber, pul biber

- 1 çay kaşığı zeytinyağı



Yapılışı



1. Kabakları rendeleyin ve fazla suyunu ellerinizle sıkarak çıkarın.

2. Rendelenmiş kabakları geniş bir kaba alın.

3. Yumurta, yulaf unu ve beyaz peyniri ekleyin.

4. İnce doğranmış dereotu, maydanoz ve taze soğanı karışıma ilave edin.

5. Baharatları ekleyerek bütün malzemeleri karıştırın.

6. Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine küçük parçalar halinde yerleştirin.

7. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.

Servis Önerisi

Kabaklı fit mücveri sarımsaklı yoğurt veya dereotlu yoğurt sosuyla servis edebilirsiniz. Yanına mevsim yeşillikleri ekleyerek daha doyurucu ve dengeli bir öğün hazırlayabilirsiniz.

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