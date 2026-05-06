Kas onarımını destekleyen sağlıklı beslenme önerileri

1. Proteinli muzlu yulaf kasesi
Malzemeler:
4 yemek kaşığı yulaf
1 adet muz
1 ölçek protein tozu (isteğe bağlı)
1 su bardağı süt veya bitkisel süt
1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi
Hazırlanışı:
Yulafı süt ile pişir veya bekleterek yumuşat. Üzerine ezilmiş muz, protein tozu ve fıstık ezmesini ekleyerek karıştır. Ilık veya soğuk şekilde tüketebilirsin.
Faydası:
Protein ve karbonhidrat kombinasyonu sayesinde kas onarımını destekler ve enerji depolarını hızlıca yeniler.
2. Tavuklu fit sebze kasesi
Malzemeler:
120-150 gr haşlanmış tavuk göğsü
Brokoli, kabak, havuç
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber, baharatlar
Hazırlanışı:
Sebzeleri hafif haşla veya buharda pişir. Tavukla birlikte karıştır, üzerine zeytinyağı ve baharat ekle.
Faydası:
Yüksek protein içeriği ile kas onarımını destekler, düşük yağ oranı ile fit beslenmeye uygundur.
3. Yoğurtlu meyveli protein kasesi
Malzemeler:
1 kase yoğurt (tercihen süzme)
1 avuç yaban mersini veya çilek
1 yemek kaşığı yulaf
1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)
1 yemek kaşığı ceviz
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri bir kasede karıştır ve soğuk şekilde tüket.
Faydası:
Probiyotik içeriği ile sindirimi destekler, antioksidan yapısıyla toparlanma sürecine katkı sağlar.
