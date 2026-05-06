Kas onarımını destekleyen sağlıklı beslenme önerileri

1. Proteinli muzlu yulaf kasesi

Malzemeler:

4 yemek kaşığı yulaf

1 adet muz

1 ölçek protein tozu (isteğe bağlı)

1 su bardağı süt veya bitkisel süt

1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

Hazırlanışı:



Yulafı süt ile pişir veya bekleterek yumuşat. Üzerine ezilmiş muz, protein tozu ve fıstık ezmesini ekleyerek karıştır. Ilık veya soğuk şekilde tüketebilirsin.

Faydası:



Protein ve karbonhidrat kombinasyonu sayesinde kas onarımını destekler ve enerji depolarını hızlıca yeniler.

2. Tavuklu fit sebze kasesi

Malzemeler:

120-150 gr haşlanmış tavuk göğsü

Brokoli, kabak, havuç

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, baharatlar

Hazırlanışı:



Sebzeleri hafif haşla veya buharda pişir. Tavukla birlikte karıştır, üzerine zeytinyağı ve baharat ekle.

Faydası:



Yüksek protein içeriği ile kas onarımını destekler, düşük yağ oranı ile fit beslenmeye uygundur.

3. Yoğurtlu meyveli protein kasesi

Malzemeler:

1 kase yoğurt (tercihen süzme)

1 avuç yaban mersini veya çilek

1 yemek kaşığı yulaf

1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı ceviz

Hazırlanışı:



Tüm malzemeleri bir kasede karıştır ve soğuk şekilde tüket.

Faydası:



Probiyotik içeriği ile sindirimi destekler, antioksidan yapısıyla toparlanma sürecine katkı sağlar.



"ZAYIFLAMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ AMA SONUÇ ALAMIYOR MUSUNUZ?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...