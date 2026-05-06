Fit Tarifler Kas onarımını destekleyen sağlıklı beslenme önerileri

Spor sonrası doğru beslenme, kas onarımı ve toparlanma sürecinde büyük önem taşır. Protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağ içeren fit tarifler; antrenman sonrası kasların yenilenmesini destekler ve enerji dengesinin hızlı şekilde sağlanmasına yardımcı olur.

06 Mayıs 2026 13:40
Kas onarımını destekleyen sağlıklı beslenme önerileri

1. Proteinli muzlu yulaf kasesi

Malzemeler:

4 yemek kaşığı yulaf
1 adet muz
1 ölçek protein tozu (isteğe bağlı)
1 su bardağı süt veya bitkisel süt
1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

Hazırlanışı:

Yulafı süt ile pişir veya bekleterek yumuşat. Üzerine ezilmiş muz, protein tozu ve fıstık ezmesini ekleyerek karıştır. Ilık veya soğuk şekilde tüketebilirsin.

Faydası:

Protein ve karbonhidrat kombinasyonu sayesinde kas onarımını destekler ve enerji depolarını hızlıca yeniler.

2. Tavuklu fit sebze kasesi

Malzemeler:

120-150 gr haşlanmış tavuk göğsü
Brokoli, kabak, havuç
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber, baharatlar

Hazırlanışı:

Sebzeleri hafif haşla veya buharda pişir. Tavukla birlikte karıştır, üzerine zeytinyağı ve baharat ekle.

Faydası:

Yüksek protein içeriği ile kas onarımını destekler, düşük yağ oranı ile fit beslenmeye uygundur.

3. Yoğurtlu meyveli protein kasesi

Malzemeler:

1 kase yoğurt (tercihen süzme)
1 avuç yaban mersini veya çilek
1 yemek kaşığı yulaf
1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)
1 yemek kaşığı ceviz

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir kasede karıştır ve soğuk şekilde tüket.

Faydası:

Probiyotik içeriği ile sindirimi destekler, antioksidan yapısıyla toparlanma sürecine katkı sağlar.

