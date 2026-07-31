Laktozsuz fit brownie tarifi

Malzemeler



2 adet olgun muz

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı şekersiz kakao

4 yemek kaşığı yulaf unu

2 yemek kaşığı badem unu (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı vanilya özütü veya vanilin

1 yemek kaşığı fıstık ezmesi (şekersiz)

Üzeri için 1 avuç ceviz veya fındık



Yapılışı



Fırını 180 dereceye ısıtın.

Muzları çatalla iyice ezin.

Yumurta, kakao, yulaf unu, badem unu, kabartma tozu, vanilya ve fıstık ezmesini ekleyerek pürüzsüz bir karışım elde edin.

Karışımı yağlı kağıt serilmiş küçük bir kalıba dökün.

Üzerine ceviz veya fındık serpiştirin.

Yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Ilındıktan sonra dilimleyerek servis edin.

Besin değeri (1 dilim, 8 dilim üzerinden yaklaşık)

Kalori: 110 kcal

Protein: 4 g

Karbonhidrat: 13 g

Yağ: 5 g

Lif: 3 g



Neden fit?



Rafine şeker içermez; tatlılığını muzdan alır.

Süt ve süt ürünleri kullanılmadığı için laktozsuzdur.

Yulaf unu sayesinde lif içeriği yüksektir.

Kakao ve kuruyemişler sayesinde uzun süre tokluk sağlamaya yardımcı olabilir.

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