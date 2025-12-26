Sağlıklı ve düşük kalorili kış çorbası

Soğuk kış günlerinde hem bağışıklığı destekleyen hem de hafif içeriğiyle formu korumaya yardımcı tarifler sofralarda daha çok yer almalı. Fit mercimek ve sebze çorbası; bitkisel protein, lif ve vitamin açısından zengin yapısıyla uzun süre tok tutarken sindirimi de destekler. Düşük kalorili ve besleyici bu çorba, kış aylarında sağlıklı beslenmek isteyenler için ideal bir seçenektir.

Malzemeler:

1 çay bardağı kırmızı mercimek

1 adet havuç

1 küçük kabak

1 küçük soğan

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı kimyon

Karabiber

5 su bardağı sıcak su veya sebze suyu

Hazırlanışı:

Zeytinyağında soğanı hafifçe çevirin. Doğranmış havuç ve kabağı ekleyip birkaç dakika soteleyin. Yıkanmış mercimeği, baharatları ve suyu ilave edin. Orta ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Blenderdan geçirerek sıcak servis edin.

Neden fit bir tercih?

Bitkisel protein ve lif içeriğiyle uzun süre tokluk sağlar

Bağışıklık sistemini destekleyen sebzeler içerir

Yağ oranı düşüktür, sindirimi kolaydır

Spor yapanlar ve kilo kontrolü hedefleyenler için uygundur

