Ton balığıyla hazırlanabilecek 3 pratik tarif

1. Ton balıklı avokadolu salata

Malzemeler:

1 kutu ton balığı

1/2 avokado

1 avuç roka

5-6 cherry domates

1/2 salatalık

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Limon suyu

Karabiber

Hazırlanışı:

Roka, cherry domates ve salatalığı doğrayarak bir kaseye alın. Avokadoyu küp şeklinde doğrayıp ekleyin. Suyu süzülmüş ton balığını üzerine ilave edin. Zeytinyağı, limon suyu ve karabiberle hazırladığınız sosu ekleyerek tüm malzemeleri karıştırın.

2. Ton balıklı tam buğdaylı dürüm

Malzemeler:

1 adet tam buğday lavaş

1 kutu ton balığı

2 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı hardal

Marul

Domates

Salatalık

Karabiber

Hazırlanışı:

Ton balığının suyunu süzün ve yoğurt ile hardalla karıştırın. Lavaşın üzerine marul, domates ve salatalıkları yerleştirin. Ton balıklı karışımı ekleyip üzerine karabiber serpin. Lavaşı sıkıca sararak servis edin.

3. Ton balıklı yumurtalı tost

Malzemeler:

2 dilim tam tahıllı ekmek

1/2 kutu ton balığı

1 adet yumurta

1 dilim az yağlı peynir

Domates

Karabiber

Pul biber

Hazırlanışı:

Yumurtayı tavada pişirin. Ekmek dilimlerinden birinin üzerine ton balığını, yumurtayı ve peyniri yerleştirin. Domates ve baharatları ekledikten sonra diğer ekmek dilimiyle üzerini kapatın. Tost makinesinde peynir eriyene kadar pişirin.

Ton balığı seçerken nelere dikkat edilmeli?

Ton balığı satın alırken ürünün içeriğini ve besin değerlerini kontrol etmek faydalıdır. Özellikle günlük beslenmede sık tüketilecekse tuz ve yağ miktarı daha düşük seçenekler tercih edilebilir. Konserve ton balığının yağda veya suda olması da toplam enerji miktarını değiştirebilir.

Bu tarifleri kendi beslenme hedeflerinize göre sebze miktarını artırarak, tam tahıllı ürünleri tercih ederek veya kullanılan sosları değiştirerek çeşitlendirebilirsiniz.

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