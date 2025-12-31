Yeni yıl için fit akşam yemeği: Fırında somon & nar ekşili yeşil salata

Yeni yıl sofralarında hem lezzetten vazgeçmemek hem de dengeli beslenmek mümkün. Fit yeni yıl tarifleri; yüksek protein, sağlıklı yağlar ve hafif pişirme yöntemleriyle vücudu yormadan yeni yıla başlamayı sağlar. Fırında somon ve nar ekşili yeşil salata gibi tarifler, yeni yıl ruhunu korurken sağlıklı seçimler yapmanıza yardımcı olur.
Malzemeler (1–2 kişilik)
2 dilim somon fileto
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Karabiber, kekik, sarımsak tozu
Roka, marul, baby ıspanak karışımı
½ avokado
1 yemek kaşığı nar taneleri
1 tatlı kaşığı nar ek��isi
1 tatlı kaşığı limon suyu
Yapılışı
Somonları zeytinyağı ve baharatlarla harmanla.
180 derecede fırında 15–18 dakika pişir.
Yeşillikleri, avokadoyu ve nar tanelerini karıştır.
Limon suyu ve nar ekşisiyle salatayı tamamla.
Somonla birlikte servis et.
Fit not
Yüksek protein → kasları destekler
Omega-3 → iltihap azaltıcı etki
Hafif ama yeni yıl sofrasına yakışır
