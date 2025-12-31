KAPAT
Yeni yıl için fit akşam yemeği: Fırında somon & nar ekşili yeşil salata

Yüksek protein, sağlıklı yağlar ve antioksidanlarla dolu; hafif ama doyurucu.

Yeni yıl sofralarında hem lezzetten vazgeçmemek hem de dengeli beslenmek mümkün. Fit yeni yıl tarifleri; yüksek protein, sağlıklı yağlar ve hafif pişirme yöntemleriyle vücudu yormadan yeni yıla başlamayı sağlar. Fırında somon ve nar ekşili yeşil salata gibi tarifler, yeni yıl ruhunu korurken sağlıklı seçimler yapmanıza yardımcı olur.

Malzemeler (1–2 kişilik)

2 dilim somon fileto

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Karabiber, kekik, sarımsak tozu

Roka, marul, baby ıspanak karışımı

½ avokado

1 yemek kaşığı nar taneleri

1 tatlı kaşığı nar ek��isi

1 tatlı kaşığı limon suyu

Yapılışı

Somonları zeytinyağı ve baharatlarla harmanla.

180 derecede fırında 15–18 dakika pişir.

Yeşillikleri, avokadoyu ve nar tanelerini karıştır.

Limon suyu ve nar ekşisiyle salatayı tamamla.

Somonla birlikte servis et.

Fit not

Yüksek protein → kasları destekler

Omega-3 → iltihap azaltıcı etki

Hafif ama yeni yıl sofrasına yakışır

