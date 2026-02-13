Soğuk havalarda uyku düzeni neden bozulur?

Soğuk hava uyku düzenini nasıl etkiler?

Kış aylarında birçok kişi daha yorgun hissetmesine rağmen uyku kalitesinin düştüğünü fark eder. Bunun temel nedeni yalnızca hava sıcaklığı değil; biyolojik saat, hormon dengesi ve yaşam alışkanlıklarındaki değişimlerdir.

Vücudumuz ışık ve karanlık döngüsüne göre çalışan bir sisteme sahiptir. Günlerin kısalması bu doğal ritmi etkileyebilir.

Azalan güneş ışığı ve melatonin dengesi

Güneş ışığı, biyolojik saatimizi düzenleyen en önemli faktörlerden biridir. Kışın gün ışığı süresi azaldığında melatonin hormonu daha erken salgılanabilir. Bu durum gün içinde halsizlik, akşam saatlerinde ise düzensiz uykuya neden olabilir.

Aynı zamanda serotonin seviyelerindeki değişim de ruh halini ve uyku kalitesini etkileyebilir.

Soğuk hava ve vücut ısısı ilişkisi

Uykuya geçiş için vücut ısısının hafifçe düşmesi gerekir. Ancak ortam çok soğuk olduğunda kaslar kasılabilir ve rahatlama zorlaşır. Aşırı sıcak ortam da benzer şekilde uyku kalitesini bozabilir. İdeal oda sıcaklığı genellikle 18–22°C aralığındadır.

Hareket azalması ve enerji dengesi

Kış aylarında fiziksel aktivite genellikle azalır. Gün içinde yeterince hareket etmeyen bireylerde gece uykuya dalma süresi uzayabilir. Düzenli egzersiz, uyku kalitesini artıran en önemli faktörlerden biridir.

Artan stres ve kapalı alan etkisi

Soğuk havalarla birlikte daha fazla kapalı ortamda vakit geçirmek zihinsel yorgunluğu artırabilir. Stres hormonu olan kortizolün yüksek seyretmesi, uykuya dalmayı zorlaştırabilir.

👉🏼"ABUR CUBUR YEMEK NEDEN BAĞIMLILIK YAPAR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...