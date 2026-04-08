

Yaz ayları yaklaşırken hem hafif hem de doyurucu tariflere yönelmek, formda kalmanın en keyifli yollarından biridir. Ağır ve kalorisi yüksek öğünler yerine; protein, lif ve sağlıklı yağlar açısından dengeli tarifler tercih ederek hem enerjinizi koruyabilir hem de vücudunuzu destekleyebilirsiniz. İşte tam da bu noktada devreye giren pratik ve ferahlatıcı bir alternatif: yoğurtlu tavuklu yaz salatası.



Malzemeler (2 porsiyon)



1 adet haşlanmış tavuk göğsü

3 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limon suyu

1 adet salatalık

1 adet havuç (rendelenmiş)

Bir avuç dereotu

Tuz, karabiber



Hazırlanışı

Haşlanmış tavuk göğsünü küçük parçalara ayırın. Salatalık ve havucu doğrayıp geniş bir kaseye alın. Üzerine yoğurt, zeytinyağı ve limon suyunu ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra tavukları ekleyin. Son olarak ince kıyılmış dereotu ve baharatlarla lezzetlendirin.

Neden fit?



Yüksek protein içeriği sayesinde uzun süre tok tutar

Düşük kalorili ve dengeli makro dağılımına sahiptir

Yaz aylarında ferahlatıcı ve hafif bir alternatiftir



👉🏼"GÜNÜN EN VERİMLİ ANTRENMAN SAATİ NEDİR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...