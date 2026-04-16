Ağırlık antrenmanı yağ yakar mı?

Ağırlık antrenmanı denildiğinde çoğu kişinin aklına yalnızca kas yapmak gelir. Oysa bu antrenman türü, yağ yakımı sürecinde de oldukça etkilidir. Ancak bu konuda toplumda yaygın olan bazı yanlış inanışlar, süreci zorlaştırabilir ve motivasyonu düşürebilir.

1. Yanlış: Yağ yakmak için sadece kardiyo yapılmalı

Kardiyo antrenmanları kalori yakımını artırır, bu doğru. Ancak sadece kardiyo yapmak uzun vadede kas kaybına yol açabilir.

Ağırlık antrenmanı ise kas kütlesini korur ve artırır. Kas oranı arttıkça, vücut dinlenme halinde bile daha fazla kalori yakar. Bu da yağ yakımını hızlandırır.

2. Yanlış: Ağırlık kaldırmak yağ yakmaz

Aslında tam tersi geçerlidir. Ağırlık antrenmanı sırasında ve sonrasında metabolizma hızlanır.

Özellikle antrenman sonrası oluşan "afterburn etkisi" sayesinde vücut saatler boyunca kalori yakmaya devam eder.

3. Yanlış: Hafif ağırlık, çok tekrar yağ yakar

Bu yaklaşım eksiktir. Yağ yakımı için önemli olan toplam enerji harcaması ve kas aktivasyonudur.

Orta ve yüksek ağırlıklarla yapılan antrenmanlar kasları daha fazla çalıştırır ve metabolizmayı daha güçlü şekilde tetikler.

4. Yanlış: Kadınlar ağırlık çalışırsa aşırı kaslanır

Bu, en yaygın yanlışlardan biridir. Kadınların hormonal yapısı, erkekler gibi büyük kas kütlesi geliştirmeye uygun değildir.

Ağırlık antrenmanı kadınlarda daha sıkı, fit ve şekilli bir görünüm sağlar.

5. Yanlış: Aç karnına yapılan antrenman daha fazla yağ yakar

Aç karnına yapılan antrenmanlar kısa vadede yağ yakımını artırabilir gibi görünse de performansı düşürür.

Düşük performans ise daha az kalori harcaması anlamına gelir. Bu yüzden dengeli bir beslenme ile yapılan antrenman daha etkilidir.



