KAPAT
Haberler Yoga ve Meditasyon Yoga gerçekten sadece esneme midir?

Yoga gerçekten sadece esneme midir?

Yoga çoğu zaman sadece esneme hareketlerinden ibaret sanılsa da aslında nefes, denge, kuvvet ve zihinsel farkındalığı bir araya getiren bütüncül bir hareket sistemidir.

Yoga ve Meditasyon Haberleri 01 Haziran 2026 16:34 Güncellenme: 01 Haziran 2026 Pazartesi 16:34
Yoga gerçekten sadece esneme midir?

Yoga denildiğinde birçok kişinin aklına ilk olarak esneme hareketleri gelir. Ancak yoga yalnızca kasları esnetmekten ibaret bir egzersiz değildir. Aslında yoga; beden, nefes ve zihni birlikte ele alan bütüncül bir sistemdir.

Yogayı sadece esneme olarak görmek neden eksik bir bakış açısıdır?

Yoga pozları (asana'lar) dışarıdan bakıldığında esneme hareketleri gibi görünse de, bu pozların amacı yalnızca kasları uzatmak değildir. Aynı zamanda:

Kas kontrolünü geliştirmek
Dengeyi artırmak
Nefes farkındalığını güçlendirmek
Vücut-zihin bağlantısını kurmak

gibi çok yönlü etkiler hedeflenir.

Yoga sadece esneklik kazandırmaz

Yoga düzenli yapıldığında:

Kas gücünü artırabilir
Denge ve koordinasyonu geliştirebilir
Omurga sağlığını destekleyebilir
Hareket farkındalığını artırabilir

Bu nedenle yoga, sadece esneklik odaklı bir aktivite değildir.

Nefes ve farkındalık boyutu

Yoganın en önemli parçalarından biri nefes çalışmalarıdır. Doğru nefes teknikleri:

Stres seviyesini azaltabilir
Zihni sakinleştirebilir
Konsantrasyonu artırabilir
Egzersiz performansını destekleyebilir

Bu yönüyle yoga, zihinsel bir çalışma da içerir.

Yoga ve kuvvet ilişkisi

Birçok yoga pozisyonu vücut ağırlığıyla yapılan kuvvet egzersizleri niteliğindedir. Özellikle plank benzeri pozlar:

Core kaslarını çalıştırır
Üst vücut gücünü artırır
Stabiliteyi geliştirir

👉🏼"TUZ YARARLI MIDIR ZARARLI MIDIR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...