Yoga gerçekten sadece esneme midir?

Yoga denildiğinde birçok kişinin aklına ilk olarak esneme hareketleri gelir. Ancak yoga yalnızca kasları esnetmekten ibaret bir egzersiz değildir. Aslında yoga; beden, nefes ve zihni birlikte ele alan bütüncül bir sistemdir.

Yogayı sadece esneme olarak görmek neden eksik bir bakış açısıdır?

Yoga pozları (asana'lar) dışarıdan bakıldığında esneme hareketleri gibi görünse de, bu pozların amacı yalnızca kasları uzatmak değildir. Aynı zamanda:

Kas kontrolünü geliştirmek

Dengeyi artırmak

Nefes farkındalığını güçlendirmek

Vücut-zihin bağlantısını kurmak

gibi çok yönlü etkiler hedeflenir.

Yoga sadece esneklik kazandırmaz

Yoga düzenli yapıldığında:

Kas gücünü artırabilir

Denge ve koordinasyonu geliştirebilir

Omurga sağlığını destekleyebilir

Hareket farkındalığını artırabilir

Bu nedenle yoga, sadece esneklik odaklı bir aktivite değildir.

Nefes ve farkındalık boyutu

Yoganın en önemli parçalarından biri nefes çalışmalarıdır. Doğru nefes teknikleri:

Stres seviyesini azaltabilir

Zihni sakinleştirebilir

Konsantrasyonu artırabilir

Egzersiz performansını destekleyebilir

Bu yönüyle yoga, zihinsel bir çalışma da içerir.

Yoga ve kuvvet ilişkisi

Birçok yoga pozisyonu vücut ağırlığıyla yapılan kuvvet egzersizleri niteliğindedir. Özellikle plank benzeri pozlar:

Core kaslarını çalıştırır

Üst vücut gücünü artırır

Stabiliteyi geliştirir

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