Telefon kullanımı duruşunuzu nasıl etkiliyor?

Akıllı telefonlar iletişimden eğlenceye, iş hayatından eğitime kadar hayatın birçok alanında kullanılıyor. Ancak gün içerisinde saatlerce telefona bakmak, fark edilmeden bazı duruş alışkanlıklarının oluşmasına neden olabiliyor. Özellikle başın öne eğildiği pozisyonun uzun süre korunması, boyun ve sırt bölgesinde ekstra yük oluşturabiliyor.

Bu nedenle telefon kullanımının yalnızca göz sağlığı değil, duruş ve hareket sistemi üzerindeki etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır.

Telefon kullanırken vücut nasıl pozisyon alır?

Telefon kullanırken çoğu kişi başını öne doğru eğerek ekranı aşağıdan izler. Bu pozisyonda omuzlar öne yuvarlanabilir ve sırt bölgesinde kamburlaşmaya benzer bir görünüm oluşabilir.

Normal duruşta başın ağırlığı omurga tarafından dengeli şekilde taşınırken, baş öne doğru eğildikçe boyun bölgesine binen yük artabilir. Bu durum zaman içerisinde kaslarda gerginlik hissine ve hareket kalitesinde azalmaya yol açabilir.

Telefon boynu nedir?

"Telefon boynu" veya "text neck" olarak adlandırılan durum, uzun süre başın öne eğik pozisyonda tutulması sonucu ortaya çıkan duruş problemlerini ifade eder.

Bu durumda;

Boyun kasları daha fazla çalışmak zorunda kalabilir.

Omuzlarda gerginlik oluşabilir.

Sırtın üst kısmında rahatsızlık hissedilebilir.

Baş pozisyonunda değişiklikler görülebilir.

Telefon boynu tek başına bir hastalık değil, yanlış duruş alışkanlıklarının oluşturabileceği bir postür problemidir.

Telefon kullanımının duruş üzerindeki olası etkileri



İleri baş duruşuna katkıda bulunabilir

Sürekli aşağı bakmak, başın zamanla normal hizasından öne doğru konumlanmasına neden olabilir. Bu durum ileri baş duruşu olarak bilinen postür değişikliğine katkı sağlayabilir.

Omuzların öne düşmesine neden olabilir

Telefon kullanırken omuzların içe kapanması ve öne yuvarlanması sık görülen bir durumdur. Bu alışkanlık uzun süre devam ettiğinde omuz çevresindeki kas dengesi etkilenebilir.

Sırt bölgesinde kamburlaşma eğilimini artırabilir

Özellikle masa başında veya koltukta telefon kullanırken sırtın yuvarlanması alışkanlık haline gelebilir. Bu durum üst sırt bölgesinin duruşunu etkileyebilir.

Hareket kabiliyetini azaltabilir

Uzun süre aynı pozisyonda kalmak kaslarda sertlik hissine neden olabilir. Özellikle boyun, göğüs ve omuz çevresindeki hareket açıklığında azalma görülebilir.

Duruşu korumak için neler yapılabilir?

Telefon kullanımını tamamen bırakmak mümkün olmasa da bazı alışkanlıklar omurga sağlığını destekleyebilir.

Ekranı göz hizasına yaklaştırın

Telefonu mümkün olduğunca göz seviyesine yakın tutmak, boynun aşırı öne eğilmesini azaltabilir.

Düzenli hareket molaları verin

Uzun süre aynı pozisyonda kalmak yerine belirli aralıklarla ayağa kalkmak ve hareket etmek faydalı olabilir.

Postür egzersizlerine yer verin

Sırt, omuz ve boyun bölgesini destekleyen düzeltici egzersizler duruş farkındalığının gelişmesine yardımcı olabilir.

Göğüs ve omuz kaslarını esnetin

Uzun süre öne kapanık pozisyonda kalan kasların esnetilmesi hareket kalitesini destekleyebilir.

Telefon kullanımında duruş farkındalığı neden önemlidir?

Duruş bozuklukları genellikle bir anda ortaya çıkmaz. Günlük yaşamda tekrar edilen küçük alışkanlıklar zaman içinde vücudun hareket paternlerini etkileyebilir. Telefon kullanımı da bu alışkanlıkların önemli bir parçası haline gelmiştir.

Telefon kullanırken baş ve omurga hizasına dikkat etmek, düzenli hareket etmek ve destekleyici egzersizlere yer vermek daha sağlıklı bir postürün korunmasına katkı sağlayabilir.

👉🏼"TUZ YARARLI MIDIR ZARARLI MIDIR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...