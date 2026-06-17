Antrenman süresi ne kadar olmalı?

Spor yapmaya başlayan birçok kişi, daha uzun süre antrenman yapmanın daha iyi sonuçlar getireceğini düşünür. Ancak antrenmanın verimliliği yalnızca süreye bağlı değildir. Egzersizin kalitesi, yoğunluğu, hedefleri ve kişinin toparlanma kapasitesi de büyük önem taşır.

Herkes için tek bir ideal süre yoktur

Antrenman süresi kişinin hedeflerine göre değişebilir. Genel sağlık ve aktif yaşam amacıyla egzersiz yapan biri ile performans veya kas gelişimi hedefleyen bir kişinin ihtiyaçları farklı olabilir.

Ayrıca yaş, antrenman geçmişi, kondisyon seviyesi ve günlük yaşam temposu da antrenman süresini etkileyen faktörler arasındadır.

Kalite, süreden daha önemlidir

Bir saat boyunca dikkatsiz ve plansız yapılan bir antrenman yerine, 30-45 dakikalık odaklı ve programlı bir çalışma daha verimli olabilir. Hareketlerin doğru teknikle uygulanması, uygun dinlenme süreleri ve antrenman planına sadık kalınması sonuçlar üzerinde daha büyük etkiye sahiptir.

Kas geliştirme hedefi olanlar için

Direnç antrenmanları yapan kişilerde antrenman süresi genellikle yapılan hareket sayısına, set ve tekrar miktarına bağlı olarak değişir. Çoğu zaman iyi planlanmış bir ağırlık antrenmanı 45 ila 75 dakika arasında tamamlanabilir.

Antrenmanın gereğinden fazla uzaması odak kaybına ve performans düşüşüne neden olabilir. Bu nedenle süreyi uzatmaktan çok verimli çalışmaya odaklanmak daha önemlidir.

Kardiyo antrenmanlarında süre değişebilir

Kardiyo çalışmalarında süre, egzersizin yoğunluğuna göre farklılık gösterebilir. Yüksek yoğunluklu antrenmanlar daha kısa sürede tamamlanabilirken, düşük ve orta yoğunluklu çalışmalar daha uzun sürebilir.

Önemli olan, egzersizi kişinin kondisyon seviyesine ve hedeflerine uygun şekilde planlamaktır.

Toparlanmayı da hesaba katın

Daha uzun süre antrenman yapmak her zaman daha iyi sonuç anlamına gelmez. Vücudun toparlanma kapasitesinin üzerinde yapılan çalışmalar yorgunluğun birikmesine ve performansın olumsuz etkilenmesine yol açabilir.

Bu nedenle antrenman süresini belirlerken dinlenme, uyku ve genel yaşam düzeni de göz önünde bulundurulmalıdır.

👉🏼"HAFTADA 2 GÜN SPOR YAPMAK YETERLİ Mİ?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...