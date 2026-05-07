Barbell upright row nasıl yapılır? Dikkat edilmesi gerekenler

Barbell upright row, ağırlık antrenmanı programlarında sık kullanılan, omuz ve üst sırt kaslarını hedefleyen bir direnç egzersizidir. Özellikle spor salonu antrenmanlarında omuz estetiğini geliştirmek, trapez kaslarını güçlendirmek ve üst vücut formunu artırmak için tercih edilir.

Barbell upright row hareketi, barbell'in vücuda yakın şekilde yukarı doğru çekilmesi prensibine dayanır. Doğru teknikle uygulandığında hem kas gelişimine hem de postür iyileşmesine katkı sağlayabilir.

Barbell upright row nasıl yapılır?



1. Başlangıç pozisyonu



Ayaklar omuz genişliğinde açık olmalıdır

Barbell, önünüzde avuç içleri size bakacak şekilde tutulur

Eller omuz genişliğinden biraz daha dar olmalıdır

Sırt düz, karın bölgesi aktif olmalıdır



2. Hareketin başlatılması

Barbell kontrollü şekilde yukarı doğru çekilir

Dirsekler yukarı ve dışa doğru yönlendirilir

Bar vücuda yakın tutulmalıdır



3. Üst pozisyon

Barbell göğüs hizasına veya üst göğüs seviyesine kadar çıkarılır

Dirsekler omuz seviyesinin üzerine çıkabilir ancak aşırı zorlanmamalıdır



4. İniş fazı

Ağırlık kontrollü şekilde başlangıç pozisyonuna geri indirilir

Hareket boyunca salınım yapılmamalıdır

Hangi kasları çalıştırır?

Barbell upright row temel olarak şu kas gruplarını hedefler:

Lateral deltoid (yan omuz kasları)

Trapez kasları (üst sırt)

Ön omuz kasları

Üst kol kasları (biceps destekleyici olarak)

Bu nedenle özellikle omuz genişliği ve üst vücut estetiği hedefleyen programlarda önemli bir harekettir.

Barbell upright row yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Yanlış form, özellikle omuz ekleminde sıkışma riskini artırabilir. Bu nedenle aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

Ağırlık seçimi kontrollü olmalıdır (aşırı ağır barbell kullanılmamalı)

Dirsekler aşırı yukarı zorlanmamalıdır

Hareket sallanarak değil, kontrollü yapılmalıdır

Omuz ağrısı varsa hareket durdurulmalıdır

Sırt pozisyonu her zaman düz olmalıdır



Barbell upright row faydaları

Doğru teknikle uygulandığında:

Omuz kaslarının gelişimini destekler

Üst sırt gücünü artırabilir

Postürü iyileştirmeye yardımcı olabilir

Üst vücut estetiğini geliştirebilir

Kuvvet antrenmanlarında performansı artırabilir



Barbell upright row kimler için uygundur?

Bu egzersiz genellikle:

Orta ve ileri seviye sporcular

Vücut geliştirme çalışanlar

Omuz kas gelişimini hedefleyen kişiler

tarafından tercih edilir. Yeni başlayanların ise düşük ağırlıkla ve antrenör gözetiminde başlaması önerilir.



"ZAYIFLAMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ AMA SONUÇ ALAMIYOR MUSUNUZ?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...