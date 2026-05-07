Barbell upright row nasıl yapılır? Dikkat edilmesi gerekenler

Barbell upright row, ağırlık antrenmanı programlarında sık kullanılan, omuz ve üst sırt kaslarını hedefleyen bir direnç egzersizidir. Özellikle spor salonu antrenmanlarında omuz estetiğini geliştirmek, trapez kaslarını güçlendirmek ve üst vücut formunu artırmak için tercih edilir.
Barbell upright row hareketi, barbell'in vücuda yakın şekilde yukarı doğru çekilmesi prensibine dayanır. Doğru teknikle uygulandığında hem kas gelişimine hem de postür iyileşmesine katkı sağlayabilir.
Barbell upright row nasıl yapılır?
1. Başlangıç pozisyonu
Ayaklar omuz genişliğinde açık olmalıdır
Barbell, önünüzde avuç içleri size bakacak şekilde tutulur
Eller omuz genişliğinden biraz daha dar olmalıdır
Sırt düz, karın bölgesi aktif olmalıdır
2. Hareketin başlatılması
Barbell kontrollü şekilde yukarı doğru çekilir
Dirsekler yukarı ve dışa doğru yönlendirilir
Bar vücuda yakın tutulmalıdır
3. Üst pozisyon
Barbell göğüs hizasına veya üst göğüs seviyesine kadar çıkarılır
Dirsekler omuz seviyesinin üzerine çıkabilir ancak aşırı zorlanmamalıdır
4. İniş fazı
Ağırlık kontrollü şekilde başlangıç pozisyonuna geri indirilir
Hareket boyunca salınım yapılmamalıdır
Hangi kasları çalıştırır?
Barbell upright row temel olarak şu kas gruplarını hedefler:
Lateral deltoid (yan omuz kasları)
Trapez kasları (üst sırt)
Ön omuz kasları
Üst kol kasları (biceps destekleyici olarak)
Bu nedenle özellikle omuz genişliği ve üst vücut estetiği hedefleyen programlarda önemli bir harekettir.
Barbell upright row yaparken dikkat edilmesi gerekenler
Yanlış form, özellikle omuz ekleminde sıkışma riskini artırabilir. Bu nedenle aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:
Ağırlık seçimi kontrollü olmalıdır (aşırı ağır barbell kullanılmamalı)
Dirsekler aşırı yukarı zorlanmamalıdır
Hareket sallanarak değil, kontrollü yapılmalıdır
Omuz ağrısı varsa hareket durdurulmalıdır
Sırt pozisyonu her zaman düz olmalıdır
Barbell upright row faydaları
Doğru teknikle uygulandığında:
Omuz kaslarının gelişimini destekler
Üst sırt gücünü artırabilir
Postürü iyileştirmeye yardımcı olabilir
Üst vücut estetiğini geliştirebilir
Kuvvet antrenmanlarında performansı artırabilir
Barbell upright row kimler için uygundur?
Bu egzersiz genellikle:
Orta ve ileri seviye sporcular
Vücut geliştirme çalışanlar
Omuz kas gelişimini hedefleyen kişiler
tarafından tercih edilir. Yeni başlayanların ise düşük ağırlıkla ve antrenör gözetiminde başlaması önerilir.
