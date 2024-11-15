Çinko Eksikliği Nasıl Belli Olur?

Çinko Eksikliğinin Belirtileri Nelerdir?

Çinko eksikliği belirtileri kişiden kişiye ve eksikliğin şiddetine göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak aşağıdaki belirtiler görülebilir:

Cilt sorunları: Kuru cilt, egzama, akne, yaraların geç iyileşmesi, saç dökülmesi ve tırnak kırılmaları gibi cilt sorunları çinko eksikliğinin yaygın belirtileridir.

Bağışıklık sisteminin zayıflaması: Sık sık hastalanma, enfeksiyonlara karşı direncin azalması gibi bağışıklık sistemi sorunları yaşanabilir.

Tat ve koku alma duyusunda azalma: Yemeklerin tadını alamama veya kokularını algılayamama gibi durumlar ortaya çıkabilir.

İştah kaybı ve kilo kaybı: Çinko eksikliği iştahı azaltabilir ve kilo kaybına neden olabilir.

Yavaş iyileşen yaralar: Küçük yaralar bile uzun süre iyileşmeyebilir.

Cinsel işlev bozuklukları: Erkeklerde sperm sayısında azalma, kadınlarda ise doğurganlık sorunları görülebilir.

Gelişim geriliği: Çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği, öğrenme güçlükleri ve dikkat eksikliği gibi sorunlara yol açabilir.

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