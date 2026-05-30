Set aralarında ne kadar dinlenilmeli?

Kas gelişimi, kuvvet artışı ve dayanıklılık kazanımı gibi hedeflerde yalnızca yapılan egzersizler değil, setler arasındaki dinlenme süresi de önemlidir. Çok kısa veya gereğinden uzun dinlenme süreleri antrenmanın verimini etkileyebilir. Bu nedenle dinlenme aralıklarını hedefe uygun şekilde planlamak faydalı olabilir.

Kas gelişimi için ne kadar dinlenilmeli?

Kas hipertrofisini (kas büyümesini) hedefleyen antrenmanlarda genellikle 60-90 saniye arası dinlenme süreleri tercih edilir. Bu süre, kasların kısmen toparlanmasına izin verirken antrenman yoğunluğunun da korunmasına yardımcı olabilir.

Kuvvet antrenmanlarında dinlenme süresi

Yüksek ağırlıklarla yapılan temel kuvvet hareketlerinde kasların ve sinir sisteminin daha fazla toparlanmaya ihtiyacı olabilir. Bu nedenle squat, deadlift veya bench press gibi hareketlerde 2-5 dakika dinlenme süreleri tercih edilebilir.

Dayanıklılık odaklı antrenmanlarda

Kas dayanıklılığını geliştirmeye yönelik çalışmalarda dinlenme süreleri daha kısa tutulabilir. Genellikle 30-60 saniye arası dinlenme, antrenmanın temposunu korumaya yardımcı olabilir.

Her hareket için aynı süre gerekli mi?

Hayır. Büyük kas gruplarını çalıştıran compound hareketler daha fazla enerji gerektirdiğinden, dinlenme ihtiyacı da artabilir. Buna karşılık biceps curl veya triceps extension gibi izolasyon hareketlerinde daha kısa dinlenme süreleri yeterli olabilir.

Çok kısa dinlenmenin dezavantajları

Setler arasında yeterince dinlenmemek;

Performans düşüşüne,

Ağırlıkların azalmasına,

Hareket formunun bozulmasına,

Erken yorulmaya neden olabilir.

Çok uzun dinlenmenin dezavantajları

Gereğinden uzun molalar vermek ise antrenmanın yoğunluğunu azaltabilir ve toplam çalışma verimini düşürebilir.

En doğru süre hedefe göre değişir

Dinlenme süresinin tek bir doğru cevabı yoktur. Kas gelişimi, kuvvet artışı veya dayanıklılık hedeflerine göre süreler değişebilir. Önemli olan bir sonraki sete kaliteli ve kontrollü şekilde başlayabilecek kadar toparlanabilmektir.

