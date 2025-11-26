İdeal uyku süresi nedir?

Uyku, vücudun kendini onardığı, beynin bilgileri işlediği ve enerjiyi depoladığı en kritik süreçlerden biridir. Her yaş grubunun ihtiyacı farklı olsa da genel öneriler mevcuttur:

Yetişkinler (18–64 yaş): 7–9 saat

Gençler (14–17 yaş): 8–10 saat

Çocuklar (6–13 yaş): 9–11 saat

Küçük çocuklar ve bebekler: 10–17 saat arası

65 yaş üstü: 7–8 saat

Kaliteli uyku için ipuçları

Düzenli uyku saati: Her gün aynı saatte yatıp kalkmak biyolojik saati düzenler.

Yatmadan önce ekran süresini azalt: Mavi ışık melatonin üretimini baskılar ve uykuya geçişi zorlaştırır.

Oda ortamı: Serin, karanlık ve sessiz bir oda uyku kalitesini artırır.

Kafein ve ağır yemekleri sınırlayın: Akşam saatlerinde kafein ve ağır yiyeceklerden uzak durmak uykuya geçişi kolaylaştırır.

Gün içi hareket: Düzenli egzersiz uykuya yardımcı olur; ancak yatmadan hemen önce yoğun aktiviteden kaçının.

İdeal uyku süresi kişiden kişiye değişebilir, ancak yetişkinler için genellikle 7–9 saat önerilir. Düzenli ve kaliteli uyku, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı destekler. Uyku alışkanlıklarını iyileştirerek kendini daha enerjik ve odaklanmış hissedebilirsin.

👉🏼"SADECE 5 DAKİKADA VÜCUDUNU DEĞİŞTİR" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...