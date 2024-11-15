İyi Hissettirecek 8 Mindful Alışkanlık

1. İlk 3 Nefes:
Yatağınızdan çıkmadan önce, gözlerinizi kapatın ve 3 derin nefes alın. Bu basit hareket, gününüze farkındalıkla başlamanıza yardımcı olur.
2. Telefonsuz Sabah:
Sabah uyandığınızda telefonunuzu kontrol etmek yerine, birkaç dakika kendinize zaman ayırın. Bir fincan çay içebilir, pencereden dışarı bakabilir veya hafif bir esneme yapabilirsiniz.
3. Mindfulness Zili:
Gün içinde belirli aralıklarla çalan bir zil sesi veya alarm ayarlayın. Bu zil çaldığında, nefesinize odaklanın ve yaptığınız işe tamamen verin.
4. Rutinler Üzerinde Mindfulness:
Diş fırçalama, bulaşık yıkama gibi günlük rutinlerinizi farkındalıkla yapmaya çalışın. Her bir hareketi hissederek ve zihninizi dağıtan düşünceleri fark ederek bu aktiviteleri meditasyon haline getirebilirsiniz.
5. Mindful Yürüyüş:
Yürüyüş yaparken çevrenizdeki seslere, kokulara ve hislere odaklanın. Her adımınızı hissedin ve zihninizi boşaltmaya çalışın.
6. Dinlemeye ve Konuşmaya Farkındalık Getirin:
Birisiyle konuşurken sadece dinlemekle kalmayın, aynı zamanda konuştuğunuz kişinin beden diline ve duygusal durumuna da dikkat edin. Kendi konuşmalarınızda ise her kelimeyi dikkatlice seçmeye çalışın.
7. Günlük Mindfulness Aktivitesi:
Her gün farklı bir aktiviteyi mindfulness pratiği haline getirin. Örneğin, duş alırken sıcak suyun vücudunuzdaki hissine odaklanabilir veya yemek yerken yemeğin tadını çıkararak yavaş yavaş yiyebilirsiniz.
8. Yatmadan Önce Mindfulness:
Uykuya dalmadan önce birkaç dakika ayırıp gününüzü gözden geçirin. Neye minnettarsınız? Hangi duyguları yaşadınız? Bu sorulara cevap vererek zihninizi sakinleştirebilirsiniz.
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