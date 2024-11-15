İyi Hissettirecek 8 Mindful Alışkanlık

1. İlk 3 Nefes:

Yatağınızdan çıkmadan önce, gözlerinizi kapatın ve 3 derin nefes alın. Bu basit hareket, gününüze farkındalıkla başlamanıza yardımcı olur.

2. Telefonsuz Sabah:

Sabah uyandığınızda telefonunuzu kontrol etmek yerine, birkaç dakika kendinize zaman ayırın. Bir fincan çay içebilir, pencereden dışarı bakabilir veya hafif bir esneme yapabilirsiniz.

3. Mindfulness Zili:

Gün içinde belirli aralıklarla çalan bir zil sesi veya alarm ayarlayın. Bu zil çaldığında, nefesinize odaklanın ve yaptığınız işe tamamen verin.

4. Rutinler Üzerinde Mindfulness:

Diş fırçalama, bulaşık yıkama gibi günlük rutinlerinizi farkındalıkla yapmaya çalışın. Her bir hareketi hissederek ve zihninizi dağıtan düşünceleri fark ederek bu aktiviteleri meditasyon haline getirebilirsiniz.

5. Mindful Yürüyüş:

Yürüyüş yaparken çevrenizdeki seslere, kokulara ve hislere odaklanın. Her adımınızı hissedin ve zihninizi boşaltmaya çalışın.

6. Dinlemeye ve Konuşmaya Farkındalık Getirin:

Birisiyle konuşurken sadece dinlemekle kalmayın, aynı zamanda konuştuğunuz kişinin beden diline ve duygusal durumuna da dikkat edin. Kendi konuşmalarınızda ise her kelimeyi dikkatlice seçmeye çalışın.

7. Günlük Mindfulness Aktivitesi:

Her gün farklı bir aktiviteyi mindfulness pratiği haline getirin. Örneğin, duş alırken sıcak suyun vücudunuzdaki hissine odaklanabilir veya yemek yerken yemeğin tadını çıkararak yavaş yavaş yiyebilirsiniz.

8. Yatmadan Önce Mindfulness:

Uykuya dalmadan önce birkaç dakika ayırıp gününüzü gözden geçirin. Neye minnettarsınız? Hangi duyguları yaşadınız? Bu sorulara cevap vererek zihninizi sakinleştirebilirsiniz.

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