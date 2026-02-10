Sabah uyandıktan sonra ilk 30 dakikada ne yapılmalı?

Sabah uyandığımızda vücudumuz hâlâ gece modundan çıkma sürecindedir. Hormon dengesi, sinir sistemi ve metabolizma bu ilk dakikalarda aldığımız sinyallere göre şekillenir. Bu nedenle sabah rutini, günün geri kalanını belirleyen önemli bir temeldir.

1. Uyanır uyanmaz su içmek

Gece boyunca susuz kalan vücut için ilk yapılması gereken şey 1 bardak su içmektir. Bu, metabolizmanın uyanmasına ve sindirim sisteminin aktive olmasına yardımcı olur.

2. Doğal ışık almak

Perdeleri açmak ya da mümkünse kısa süreli gün ışığına çıkmak, biyolojik saatin düzenlenmesini destekler. Bu sayede melatonin seviyesi düşerken uyanıklık artar.

3. Hafif hareket ve esneme

Sabah yapılan hafif esneme, eklem hareketliliğini artırır ve kasları güne hazırlar. Yoga, nefes egzersizleri veya kısa bir yürüyüş ideal seçeneklerdir.

4. Nefese odaklanmak

Birkaç dakika derin ve kontrollü nefes almak, sinir sistemini sakinleştirir ve zihinsel berraklık sağlar. Bu, güne daha dengeli başlamaya yardımcı olur.

5. Bilinçli ve sakin bir başlangıç

Günün ilk dakikalarında aceleci ve stresli davranışlardan kaçınmak, kortizol seviyesinin dengelenmesini destekler. Kısa bir farkındalık pratiği ya da niyet belirlemek faydalı olabilir.



İlk 30 dakikada kaçınılması gerekenler

Telefon ve sosyal medya kullanımı

Uyanır uyanmaz telefona bakmak, zihni dış uyaranlara maruz bırakır ve stres seviyesini artırabilir.

Kafeini aç karnına almak

Aç karnına kahve tüketimi mide hassasiyetine ve hormon dengesizliklerine yol açabilir.

Ani ve yoğun egzersiz

Vücut yeterince ısınmadan yapılan yüksek yoğunluklu egzersizler sakatlanma riskini artırır.

Aceleyle güne başlamak

Koşturmalı bir başlangıç, gün boyu gerginlik hissine neden olabilir.

👉🏼"EVDE YAPABİLECEĞİN 3 BASİT ÜST VÜCUT EGZERSİZİ" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...