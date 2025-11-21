Uyku kalitesini artıran 3 basit alışkanlık

1️⃣ Yatmadan en az 1 saat önce ekranları kapat

Telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazların yaydığı mavi ışık, uyku hormonu melatoninin salgılanmasını azaltır. Gece geç saatlere kadar ekrana bakmak, zihni uyarır ve uykuya dalmayı zorlaştırır. Bu yüzden yatmadan bir saat önce ekransız bir zaman yaratarak zihnini uykuya hazırlayabilirsin.

2️⃣ Odanı karanlık ve sessiz bir hale getir

Uykuya geçişte çevresel faktörler büyük rol oynar. Odanı mümkün olduğunca karartmak ve gürültüyü en aza indirmek, bedenine "dinlenme zamanı" sinyali verir. Gerekirse uyku bandı ya da kulak tıkacı gibi basit yardımcı ekipmanlar kullanabilirsin.

3️⃣ Her gün aynı saatte uyumaya çalış

Bedenin biyolojik bir saate sahiptir. Farklı günlerde farklı saatlerde uyuyup uyanmak bu ritmi bozar. Her gün aynı saatte uyumak ve benzer saatte uyanmak, vücudunun düzenli uyku döngüsüne girmesini sağlar. Birkaç gün içinde sabah daha enerjik uyandığını hissetmeye başlarsın.

👉🏼"KARIN ŞİŞKİNLİĞİNİ AZALTAN 3 BASİT HAREKET" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...