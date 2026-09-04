Kardiyo yaparken nabız kaç olmalı?

Kardiyo egzersizlerinde nabız, antrenmanın yoğunluğunu takip etmek için kullanılan en pratik göstergelerden biridir. Ancak ideal nabız değeri herkes için aynı değildir. Yaş, kondisyon seviyesi, egzersiz türü ve sağlık durumu gibi faktörler hedef nabız aralığını etkileyebilir.

Maksimum nabız nasıl hesaplanır?

Kardiyo sırasında hedef nabız aralığını belirlemek için öncelikle yaklaşık maksimum nabız hesaplanabilir. Bunun için yaygın kullanılan basit formül:

220 – yaş = tahmini maksimum nabız

Örneğin 30 yaşındaki bir kişinin tahmini maksimum nabzı:

220 – 30 = 190 atım/dakika

Bu değer kişiden kişiye değişebileceği için kesin bir ölçüm olarak değerlendirilmemelidir.

Kardiyo sırasında nabız hangi aralıkta olmalı?

Genel olarak kardiyo egzersizlerinde farklı yoğunluklar için maksimum nabzın belirli yüzdeleri kullanılabilir:

Düşük yoğunluk: Maksimum nabzın yaklaşık %50–60'ı

Orta yoğunluk: Yaklaşık %60–70'i

Yüksek yoğunluk: Yaklaşık %70–85'i

Örneğin 30 yaşındaki bir kişinin tahmini maksimum nabzı 190 ise orta yoğunlukta egzersiz sırasında yaklaşık 114–133 atım/dakika aralığı hedeflenebilir.

Ancak özellikle yeni başlayanların veya sağlık sorunu bulunan kişilerin yalnızca nabız değerine göre egzersiz yoğunluğunu belirlememesi önemlidir.

Nabız neden önemlidir?

Egzersiz sırasında nabzı takip etmek, antrenmanın ne kadar yoğun olduğunu anlamaya yardımcı olabilir. Nabzın egzersiz boyunca nasıl değiştiğini gözlemlemek, kişinin kendi kondisyon seviyesini değerlendirmesine ve antrenman yoğunluğunu gerektiğinde ayarlamasına yardımcı olur.

Bununla birlikte baş dönmesi, göğüs ağrısı, nefes almakta ciddi zorlanma veya olağandışı çarpıntı gibi belirtiler ortaya çıkarsa egzersize devam edilmemeli ve tıbbi değerlendirme alınmalıdır.

Yaşa göre nabız değişir mi?

Evet. Yaş ilerledikçe tahmini maksimum nabız genellikle düşer. Bu nedenle 20 yaşındaki bir kişi ile 50 yaşındaki bir kişinin aynı egzersiz yoğunluğunda ulaşacağı nabız değerleri farklı olabilir.

Bu nedenle kardiyo antrenmanında tek bir "ideal nabız" değeri yerine kişinin yaşına, kondisyonuna ve egzersiz deneyimine uygun bir aralık değerlendirilmelidir.

Nabız takibi için nelere dikkat edilmeli?

Akıllı saatler ve nabız ölçerler egzersiz sırasında kalp atış hızını takip etmeyi kolaylaştırır. Ancak cihazların ölçümleri her zaman tamamen doğru olmayabilir.

Nabız değerinin yanı sıra konuşma testi de egzersiz yoğunluğunu değerlendirmek için kullanılabilir. Orta yoğunlukta egzersizde genellikle konuşmak mümkün olur ancak uzun cümleleri söylemek zorlaşabilir.

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