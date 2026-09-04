Dayanıklılık sporlarında nasıl beslenilmeli?

Koşu, bisiklet, yüzme ve uzun süreli antrenmanlar gibi dayanıklılık sporlarında doğru beslenme, performansın desteklenmesi ve toparlanmanın sağlanması açısından önemlidir. Uzun süren egzersizlerde vücudun enerji ihtiyacı arttığı için günlük beslenmenin antrenman yoğunluğuna ve süresine uygun şekilde planlanması gerekir.

Dayanıklılık sporlarında karbonhidrat neden önemlidir?

Karbonhidratlar, özellikle orta ve yüksek yoğunlukta yapılan uzun süreli egzersizlerde vücudun önemli enerji kaynaklarından biridir. Antrenman öncesinde uygun miktarda karbonhidrat tüketmek enerji depolarının desteklenmesine yardımcı olabilir.

Tam tahıllı ürünler, yulaf, pirinç, patates, makarna, meyve ve sebzeler günlük beslenmede tercih edilebilecek karbonhidrat kaynakları arasında yer alır.

Uzun süren antrenmanlarda ise egzersizin süresine ve yoğunluğuna bağlı olarak antrenman sırasında da karbonhidrat tüketimine ihtiyaç duyulabilir.

Protein tüketimi neden önemlidir?

Dayanıklılık sporlarında yalnızca karbonhidratlara odaklanmak doğru değildir. Protein; kasların korunması, onarımı ve egzersiz sonrasındaki toparlanma sürecinin desteklenmesi açısından önem taşır.

Yumurta, yoğurt, süt ve diğer süt ürünleri, balık, tavuk, et, baklagiller ve soya ürünleri protein açısından değerlendirilebilecek besinlerdir.

Protein ihtiyacı kişinin vücut ağırlığına, antrenman yoğunluğuna, yaşına ve genel beslenmesine göre değişebilir.

Antrenmandan önce ne yenmeli?

Antrenman öncesindeki öğünün içeriği ve zamanlaması performansı etkileyebilir. Uzun sürecek bir antrenman öncesinde kolay sindirilen karbonhidrat kaynakları tercih edilebilir.

Örneğin yulaf ve yoğurt, muz ve yoğurt veya tam tahıllı ekmekle hazırlanmış hafif bir öğün tercih edilebilir.

Antrenmana çok yakın zamanda yüksek miktarda yağ, lif veya ağır yemekler tüketmek bazı kişilerde mide-bağırsak rahatsızlığına yol açabileceğinden öğünün kişisel toleransa göre planlanması önemlidir.

Antrenman sırasında ne tüketilmeli?

Kısa süreli egzersizlerde çoğu kişi için temel öncelik yeterli sıvı tüketimidir. Ancak uzun süren dayanıklılık egzersizlerinde enerji ve sıvı ihtiyacı artabilir.

Özellikle uzun süre devam eden antrenmanlarda suyun yanı sıra karbonhidrat ve elektrolit içeren içecek veya besinlerden yararlanılması gerekebilir. Bu ihtiyaç; egzersizin süresi, yoğunluğu, hava sıcaklığı ve terleme miktarına göre değişir.

Sıvı tüketimi neden önemli?

Dayanıklılık sporlarında terlemeyle birlikte önemli miktarda sıvı kaybedilebilir. Yetersiz sıvı tüketimi performansı olumsuz etkileyebilir.

Bu nedenle antrenman öncesinde yeterli sıvı alınmalı, uzun süren egzersizlerde ise kişinin terleme durumuna ve çevre koşullarına göre sıvı tüketimi planlanmalıdır.

Sıcak ve nemli havalarda sıvı kaybı daha fazla olabileceğinden hidrasyona özellikle dikkat edilmelidir.

Antrenman sonrasında nasıl beslenilmeli?

Antrenman sonrasında amaç, enerji depolarının yenilenmesini ve kasların toparlanmasını desteklemektir. Bu dönemde karbonhidrat ve protein içeren dengeli bir öğün tercih edilebilir.

Örneğin tavuk ve pilav, yoğurt ve yulaf, yumurta ve tam tahıllı ekmek veya baklagiller ve pirinç gibi seçenekler değerlendirilebilir.

Antrenman sonrası beslenmenin yalnızca tek bir öğüne değil, gün boyunca sürdürülen dengeli beslenme düzenine dahil edilmesi önemlidir.

Dayanıklılık sporlarında en sık yapılan beslenme hataları

Dayanıklılık sporlarıyla ilgilenen kişilerin yaptığı yaygın hatalar arasında yetersiz enerji almak, karbonhidrat tüketimini gereğinden fazla kısıtlamak, sıvı tüketimini ihmal etmek ve antrenman sırasında daha önce denenmemiş besinleri kullanmak bulunabilir.

Özellikle yarış veya uzun antrenman günlerinde beslenme stratejisinin önceden denenmesi, kişinin hangi besinleri ve içecekleri daha iyi tolere ettiğini anlamasına yardımcı olabilir.

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