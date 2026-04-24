Kardiyo egzersizleri (yürüyüş, koşu, bisiklet gibi) genellikle yağ yakımı ve kalp sağlığı ile ilişkilendirilir. Ancak "kardiyo yapmak şart mı?" sorusunun cevabı, tamamen hedeflere bağlıdır.

Eğer amaç genel sağlık ve dayanıklılığı artırmaksa, kardiyo önemli bir yer tutar. Kalp-damar sağlığını destekler, akciğer kapasitesini artırır ve günlük enerjiyi yükseltir. Aynı zamanda kalori harcamasını artırarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

Ancak kas kütlesi artırmak isteyen biri için kardiyo tek başına yeterli değildir. Bu noktada ağırlık antrenmanları öncelik olmalıdır. Yine de düşük yoğunluklu kardiyo, toparlanmayı desteklemek ve genel kondisyonu artırmak için programa eklenebilir.

Kardiyo yapmak zorunlu değildir ama çoğu kişi için faydalıdır. Önemli olan, hedefe uygun şekilde dengeli bir program oluşturmaktır. Haftada 2-3 gün yapılan orta yoğunluklu kardiyo, hem sağlık hem de form açısından yeterli olabilir.

Sonuç olarak; kardiyo bir "zorunluluk" değil, doğru kullanıldığında oldukça etkili bir destekleyicidir.

