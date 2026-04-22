Her yerde yapabileceğin 6 pilates hareketi

Yoğun tempo, zaman kısıtlaması ya da spor salonuna erişim zorluğu… Tüm bunlar egzersizi ertelemek için bir bahane olabilir. Oysa pilates, ekipmansız ve küçük bir alanda bile rahatlıkla uygulanabilen etkili bir egzersiz yöntemidir. Kasları güçlendiren, esnekliği artıran ve duruşu iyileştiren pilates hareketleriyle her yerde formunu koruyabilirsin.

İşte evde, ofiste ya da seyahatte kolayca yapabileceğin 6 pilates hareketi:

1. The Hundred

Karın kaslarını aktive eden temel bir pilates hareketidir. Nefesle birlikte ritmik şekilde uygulanır.

2. Roll Up

Omurgayı esnetir ve karın kaslarını çalıştırır. Kontrollü şekilde yukarı kalkıp tekrar aşağı inilir.

3. Leg Circles

Kalça ve karın kaslarını hedef alır. Bacakların kontrollü daireler çizmesiyle yapılır.

4. Plank

Tüm core bölgesini güçlendirir. Duruş ve dengeyi geliştirmede etkilidir.

5. Glute Bridge

Kalça ve arka bacak kaslarını çalıştırır. Aynı zamanda bel bölgesini destekler.

6. Spine Stretch Forward

Omurgayı uzatır ve esnekliği artırır. Özellikle masa başı çalışanlar için oldukça faydalıdır.

Bu hareketleri düzenli olarak uygulamak, hem kas tonusunu artırır hem de gün içinde daha enerjik hissetmeni sağlar. Üstelik yalnızca birkaç metrekarelik bir alan yeterlidir.

