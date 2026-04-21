En iyi 5 quadriceps egzersizi

Quadriceps kasları, uyluğun ön kısmında yer alan ve bacak gücünün büyük bir bölümünden sorumlu olan kas grubudur. Yürümek, koşmak, zıplamak ve merdiven çıkmak gibi birçok temel hareket bu kaslar sayesinde gerçekleşir. Güçlü quadriceps kasları hem performansı artırır hem de diz sağlığını destekler.

İşte quadriceps kaslarını etkili şekilde çalıştıran 5 egzersiz:

1. Squat (çömelme)

Tüm alt vücut kaslarını çalıştıran temel egzersizlerden biridir. Özellikle quadriceps kaslarını güçlü şekilde aktive eder.

2. Lunge (hamle)

Tek bacak odaklı çalışmayı sağlar. Dengeyi geliştirirken ön bacak kaslarını yoğun şekilde çalıştırır.

3. Leg extension (bacak uzatma)

Makinede yapılan bu egzersiz, doğrudan quadriceps kasını hedef alır ve izolasyon sağlar.

4. Bulgarian split squat

Arka ayağın yükseltildiği bu hareket, bacak kaslarında yoğun bir yük oluşturur ve quadriceps gelişimini destekler.

5. Step-up (yüksek platform çıkışı)

Basamak veya platform üzerine çıkılarak yapılan bu hareket, fonksiyonel kuvvet ve kas dayanıklılığını artırır

Bu egzersizlerin düzenli ve doğru formda yapılması, bacak gücünü artırırken daha dengeli bir alt vücut gelişimi sağlar.



