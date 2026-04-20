Kamburluğu azaltan egzersizler nelerdir?

Kamburluk (postür bozukluğu), özellikle uzun süre masa başında çalışanlar, telefon ve bilgisayar kullanım süresi yüksek olan kişilerde sık görülen bir durumdur. Omuzların öne düşmesi, sırtın yuvarlanması ve başın öne doğru gitmesiyle karakterize edilen bu duruş bozukluğu zamanla sırt ağrısı, boyun tutulması ve hareket kısıtlılığına yol açabilir.

Düzenli yapılan doğru egzersizler ise kasları güçlendirerek ve esnekliği artırarak kamburluğun görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir.

Kamburluğu azaltmaya yardımcı egzersizler:

Göğüs esnetme (kapı eşiği esnetmesi)

Kürek kemiği sıkıştırma egzersizleri

Duvar duruşu (wall angel)

Plank ve core güçlendirme hareketleri

Köprü (glute bridge) egzersizi

Kedi-deve (cat-cow) hareketi

Bu egzersizlerin düzenli yapılması, omurga hizasının daha dengeli hale gelmesine ve postürün zamanla düzelmesine destek olur. Ancak ileri seviyede kamburluk varsa bir fizyoterapistten destek alınması önerilir.



"TEMİZ BESLENME NEDİR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...