Her antrenmandan sonra 5 dakikanı esnemeye ayır

Çoğu kişi antrenmanı bitirir bitirmez süreci tamamladığını düşünür. Oysa egzersiz sonrası yapılan esneme hareketleri, en az antrenmanın kendisi kadar önemlidir. Sadece 5 dakikanı ayırarak hem vücudunu rahatlatabilir hem de gelişimini destekleyebilirsin.

Esneme neden önemlidir?

Egzersiz sırasında kaslar kısalır ve gerilir. Antrenman sonrası esneme, kasların yeniden uzamasına yardımcı olur ve vücudu dengeler. Bu da hem toparlanmayı hızlandırır hem de sakatlık riskini azaltır.

Faydaları nelerdir?

1. Kas ağrılarını azaltır

Esneme, antrenman sonrası oluşan sertliği ve ağrıyı hafifletir.

2. Esnekliği artırır

Düzenli esneme, zamanla hareket kabiliyetini geliştirir.

3. Sakatlık riskini düşürür

Kasların daha dengeli çalışmasını sağlayarak ani zorlanmaları önler.

4. Dolaşımı destekler

Kan akışını artırarak kasların daha hızlı toparlanmasına yardımcı olur.

5. Zihinsel rahatlama sağlar

Antrenman sonrası vücudu ve zihni sakinleştirir.

Nasıl yapılmalı?



Esneme hareketlerini yavaş ve kontrollü yap

Her pozisyonda 15-30 saniye kal

Nefesini tutmadan derin ve düzenli nefes al

Zorlamadan, ağrı hissi oluşmadan ilerle



Hangi kas gruplarına odaklanmalı?



Bacak kasları (arka bacak, ön bacak)

Kalça ve bel bölgesi

Sırt ve omuzlar

Göğüs kasları

Yaygın hatalar

Esnemeyi tamamen atlamak

Hızlı ve kontrolsüz hareket etmek

Kasları zorlayarak esnetmek

Çok kısa süre esneme yapmak

