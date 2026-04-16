Zayıflama sürecinde yapılan en büyük uyku hataları

Zayıflama sürecinde çoğu kişi beslenmeye ve antrenmana odaklanır, ancak uyku genellikle göz ardı edilir. Oysa düzensiz ve kalitesiz uyku, hormon dengesini bozarak kilo vermeyi zorlaştırabilir.

İşte zayıflama sürecini sabote eden 5 yaygın uyku hatası:

1. Geç saatlerde uyumak

Düzensiz uyku saatleri, biyolojik saatin bozulmasına neden olur. Bu durum iştah hormonlarını etkileyerek gün içinde daha fazla acıkmana yol açabilir.

2. Yetersiz uyku süresi

Günde 6 saatten az uyumak, vücudun toparlanma sürecini zorlaştırır. Bu da hem yağ yakımını hem de kas gelişimini olumsuz etkiler.

3. Yatmadan önce ekran kullanımı

Telefon ve tabletlerden yayılan mavi ışık, melatonin hormonunu baskılar. Bu da uykuya geçişi zorlaştırır ve uyku kalitesini düşürür.

4. Gece geç saatlerde yemek yemek

Yatmadan kısa süre önce yemek yemek, sindirimi zorlaştırır ve vücudun gece dinlenme sürecini sekteye uğratır.

5. Düzensiz uyku rutini

Her gün farklı saatlerde uyuyup uyanmak, vücudun ritmini bozar. Bu durum enerji dengesini ve metabolizmayı olumsuz etkiler.



