Yeni başlayanlar için evde pilates | 3 basit pratik

Pilates, kasları güçlendiren, esnekliği artıran ve duruşu iyileştiren etkili bir egzersiz yöntemidir. Özellikle yeni başlayanlar için evde yapılabilecek basit hareketlerle başlamak, hem sürdürülebilirlik sağlar hem de motivasyonu artırır.

İşte evde kolayca uygulayabileceğin 3 temel pilates hareketi:

1. The hundred (yüzler hareketi)

Bu hareket, core bölgesini aktive eder ve vücudu ısıtmak için idealdir.

Nasıl yapılır?



Sırt üstü uzan, dizlerini bük ve ayaklarını yerden kaldır. Kollarını yanına uzat ve hafifçe yukarı kaldır. Başını yerden kaldırarak karın kaslarını aktif hale getir. Kollarını küçük hareketlerle yukarı aşağı pompalar gibi hareket ettirirken nefesini kontrol et.

Faydası:

Karın kaslarını güçlendirir ve dayanıklılığı artırır.

2. Single leg stretch (tek bacak çekme)

Alt karın bölgesini hedefleyen etkili bir harekettir.

Nasıl yapılır?



Sırt üstü uzan, bir dizini göğsüne çek, diğer bacağını uzat. Ellerinle çektiğin dizini tutarken diğer bacağını yerden hafif yukarıda tut. Bacakları kontrollü şekilde değiştir.

Faydası:



Karın kaslarını çalıştırır ve koordinasyonu geliştirir.

3. Glute bridge (köprü hareketi)

Alt vücut ve core bölgesi için oldukça etkili bir harekettir.

Nasıl yapılır?



Sırt üstü uzan, dizlerini bük ve ayaklarını yere bas. Kalçanı yavaşça yukarı kaldır, birkaç saniye bekle ve kontrollü şekilde indir.

Faydası:



Kalça ve bel bölgesini güçlendirir, duruşu destekler.

İpuçları



Hareketleri yavaş ve kontrollü yap

Nefesini tutmadan ilerle

Düzenli tekrar ile gelişimi takip et

Başlangıçta kısa sürelerle başla, zamanla artır



