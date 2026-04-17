Fit tarif: Yulaflı muzlu pankek

Sağlıklı beslenirken tatlıdan tamamen uzak kalmak zorunda değilsin. Doğru malzemelerle hazırlanan fit tarifler hem formunu korumana yardımcı olur hem de keyifli öğünler sunar. Bu tarif, rafine şeker içermeyen, pratik ve doyurucu bir alternatif olarak kahvaltı veya ara öğünlerde rahatlıkla tercih edilebilir.



Malzemeler



1 adet olgun muz

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı kabartma tozu (isteğe bağlı)

Birkaç damla sıvı yağ (tava için)



Yapılışı

Muzu bir kasede iyice ezin. Üzerine yumurtaları ekleyip karıştırın. Yulaf ezmesi, tarçın ve kabartma tozunu ekleyerek pürüzsüz bir karışım elde edin. Yapışmaz tavayı çok az yağlayın ve karışımdan küçük pankekler dökün. Orta ateşte iki tarafı da altın rengi olana kadar pişirin.

Servis önerisi

Üzerine yoğurt, bal veya taze meyve ekleyerek servis edebilirsiniz.

Kahvaltı ve ara öğün için ideal, pratik ve fit bir alternatiftir.



